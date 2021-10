Maykel Fonts: “Mietta? Sto vivendo un incubo”/ “Speriamo torni presto negativa”

E’ scoppiato il caso di Mietta a Ballando con le stelle: la concorrente non ha potuto prendere parte alla puntata di sabato sera dello show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci in quanto positiva al covid, e la stessa artista è stata immediatamente attaccata sui social, accusata di non aver fatto il vaccino.

Lei ha prontamente rimandato al mittente ogni accusa (replica che potete trovare qui), e del caso ne ha parlato stamane anche il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Eleonora Daniele ha infatti intervistato in collegamento Maykel Fonts, il ballerino-partner di Mietta, che ha confessato: “Ricordi l’anno scorso come è andata (facendo riferimento al covid avuto dallo stesso un anno fa ndr)? Quest’anno lo stesso incubo ma senza avere per fortuna il virus, essendo stato vaccinato. Mietta l’ho sentita, sta bene, stiamo aspettando che diventi negativa così possiamo riprendere l’allenamento”.

MAYKEL FONTS A STORIE ITALIANE: DA MIETTA AL SIPARIETTO “HOT”

Al momento la coppia è stata sospesa, è stata messa in stand by, e a riguardo il giudice del talent show, Guillermo Mariotto, non si è sbilanciato: “Quanto durerà questa sospensione? Non si sa, nel regolamento non era prevista la pandemia. Io non voglio che loro se ne vadano per nessuna ragione al mondo, onestamente è una delle coppie più promettenti per la vittoria”.

Simpatico anche il siparietto “hot” con Eleonora Daniele, che ha invitato Maykel a coprirsi le parti intime pensando che lo stesso indossasse delle mutande, quando in realtà aveva dei pantaloncini. Mariotto è stato poi incalzato sullo zero che lo stesso giudice ha dato ad Al Bano sabato sera: “Lo zero? Avete visto Memo Remigi? Che spirito? Lui non va in sala per ballare ma per cantare, fai due passi almeno. Io voto l’intenzione, e comunque lo zero è ambitissimo”. Gilles Rocca, vincitore della scorsa edizione di Ballando con le Stelle, aggiunge: “Sono d’accordo con Mariotto stranamente”.

