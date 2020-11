Maykel Fonts positivo al coronavirus/ Alessandra Mussolini senza partner a Ballando!

Non arrivano delle buone notizie per Ballando con le stelle a due giorni dalla finalissima: Maykel Fonts è risultato positivo al coronavirus e sarà costretto a saltare la puntata di sabato. Il ballerino, maestro di Alessandra Mussolini, ha saputo di essere contagiato domenica, come spiegato da Milly Carlucci in un video inviato a Storie Italiane: «Siamo alle prove di Ballando con le stelle, tutti i concorrenti hanno provato salvo Alessandra e Maykel. La notizia è già trapelata e purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo al coronavirus e quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi e due sono risultati negativi, ma poi il terzo ha affermato la positività».

MAYKEL FONTS POSITIVO: LE ULTIME DA BALLANDO CON LE STELLE

Maykel Fonts non ci sarà, dunque, mentre discorso diverso per Alessandra Mussolini, che per il momento è negativa. A confermarlo è direttamente Milly Carlucci: «Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino all’ultimo tampone di oggi è negativa, però chiaramente rientrerà in teatro solo quando sarà in assoluta sicurezza per gli altri della troupe del cast. Cosa succederà adesso? Proverà o non proverà, sarà in gara o non sarà in gara… stiamo cercando di prendere le misure di questa situazione, la nostra priorità è la salute e la sicurezza di tutti».



