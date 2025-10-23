Mayu, la cantante italo-giapponese di X Factor 2025, conquista tutti con la sua voce e la fiducia di Paola Iezzi...

Mayu sbarca al live di X Factor con la ‘benedizione’ di Francesca Michielin

Tra i profili più interessanti di questa edizione di X Factor 2025 c’è indubbiamente la concorrente italo giapponese Mayu, cantante in forza al team di Paola Iezzi. Con le sue qualità vocali e stilistiche ha conquistato tutti, lasciando di sasso la giuria e ricevendo persino i complimenti di Francesca Michielin, che l’ha ringraziata per una delle sue interpretazioni durante le fasi preliminari del programma. Insomma, Mayu è stata bravissima a catalizzare l’attenzione e ottenere il tanto ambito x pass.

Si è presentata sul palco con poche parole, poi con la sua voce ha fatto la differenza con interpretazioni davvero eccellenti. “A tratti mi hai ricordato Malika Ayane. Hai un controllo della voce notevole”, ha commentato Paola Iezzi, che poi l’ha accolta nella sua squadra per i live di X Factor.

Mayu, chi è la cantante italo giapponese di X Factor 2025

Prima del suo approdo sul palco di Sky, Mayu si era già ritagliata il suo piccolo angolo di notorietà. La giovane cantante, infatti, era seguita sui social da cantanti famosi come Lorenzo Licitra, Sarah Toscano, Wrongonyou e Roy Paci. Adesso la cantante italo giapponese del 2005 vuole lasciare il segno ai live e arrivare più lontano possibile.

In una clip di presentazione, Mayu ha detto di sentirsi “japoleatana”, un termine che mescola le sue radici giapponesi e napoletana. Nata nella provincia di Nagasaki, Mayu ha trascorso l’infanzia a Tokyo fino al 2011, poi l’arrivo in Europa e l’inizio di una nuova vita. Ora l’avventura ad X Factor 2025, che può indubbiamente rappresentare una svolta per la sua carriera nascente. Lei, di certo, ce la metterà tutta e potrà contare sui saggi consigli della sua coach Paola Iezzi.