Mazepin molesta una ragazza in diretta Instagram/ La Haas lo caccia?

Nikita Mazepin ha fatto il giro del web stavolta però non per una prova su una monoposto a quattro ruote. Di recente si è parlato molto di lui perché dopo aver fatto molto bene in F2 si è meritato l‘F1 con la Haas che lo farà debuttare nel 2021. La situazione però potrebbe rapidamente cambiare nuovamente a causa di un video pubblicato sui social network. Su Instagram ha caricato un video che lo vede pronto a palpeggiare una ragazza, prendendosi in risposta un dito medio. Adesso è difficile capire quali saranno le conseguenze con varie ipotesi che vanno a finire a quella più pesante cioè la rescissione per giusta causa del contratto. In quel caso sarebbe davvero difficile pensare che qualche scuderia decida di prenderlo al posto della Haas.

Mazepin molesta una ragazza su Instagram, le parole della Haas

La Haas si è subito mossa con un comunicato ufficiale ha commentato la situazione legata a Mazepin e alle molestie a una ragazza su Instagram. In questo leggiamo: “La Haas F1 non giustifica il comportamento di Nikita Mazepin nel video pubblicato sui suoi social network. Inoltre il fatto che il video sia stato pubblicato direttamente da lui è ripugnante per noi. la questione sarà trattata internamente e per il momento non ci sono altri fatti per commentare”. La sensazione è che l’avventura di Mazepin possa terminare ancora prima di essere iniziata anche se sotto questo punto di vista la Haas non ha voluto dare delle risposte affrettate prima di parlare con lo stesso pilota.



