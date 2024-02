Mazzarri esonerato dal Napoli?/ Contro il Genoa altro flop: Giampaolo nuovo allenatore? (17 febbraio 2024)

MAZZARRI ESONERATO? NAPOLI, POSSIBILE SVOLTA IN PANCHINA

Walter Mazzarri sarà esonerato dal Napoli? L’ennesima figuraccia rimediata dalla squadra partenopea lascia intendere che una decisione forte possa essere presa: al Diego Armando Maradona, nella 25^ giornata di Serie A, il gol di Cyril Ngonge ha salvato il Napoli dall’ennesima sconfitta nella gestione del livornese – sarebbe stata la nona in totale, da metà novembre – ma nonostante questo, o forse in virtù di questo pareggio interno contro il Genoa, Aurelio De Laurentiis potrebbe comunque prendere questa decisione.

DIRETTA/ Atalanta Sassuolo video streaming tv: gol ed emozioni in epoca recente (oggi 17 febbraio 2024)

Ngonge è un giocatore arrivato dal Verona nel corso del calciomercato invernale, poco utilizzato da un Mazzarri che ha già cambiato modulo in più di un’occasione, ora è tornato alle origini del 4-3-3 di Luciano Spalletti prima e Rudi Garcia poi – due esiti completamente diversi, tanto che l’allenatore francese è durato pochi mesi – ma per Ngonge oggi contro il Genoa c’è stato spazio solo al 59’ minuto in sostituzione di Matteo Politano, è stato lui a salvare la baracca ma non è detto che questo sia servito a preservare il lavoro di Mazzarri, andato incontro nuovamente a un mezzo passo falso che complica la rincorsa alle posizioni europee.

Diretta/ Verona Juventus (risultato 1-1) streaming video tv: Vlahovic su rigore! (17 febbraio 2024)

I NUMERI DI MAZZARRI: SE ESONERATO, GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE?

Dunque Walter Mazzarri potrebbe essere esonerato dal Napoli: l’allenatore livornese nel corso dei tre mesi a Castel Volturno, voluto da De Laurentiis sulla scia di quello che era riuscito a fare nel decennio scorso (ma erano, appunto, altri tempi), ha rimediato la miseria di 15 punti in 12 partite di campionato. Una media di per sé negativa per una big, ancor più se il Napoli veniva da uno scudetto vinto con entrambe margine sulle avversarie, e un quarto di finale in Champions League al termine di un girone straordinario. Insomma: i numeri parlano chiaro, a volte non dicono tutto ma forse in questo caso Mazzarri potrebbe davvero essere esonerato. Se sarà così, bisognerà stabilire su chi Aurelio De Laurentiis voglia puntare: difficile dirlo a bocce ferme, se la scelta dovesse essere simile a quella operata dalla Roma – con Daniele De Rossi – allora uno come Fabio Cannavaro o Ciro Ferrara potrebbe fare al caso del Napoli. Solo come immagine però: ai partenopei servono risultati e nessuno dei due, nelle loro brevi esperienze, ne hanno centrati di interessanti – Cannavaro arriva da un esonero in Serie B con il Benevento, per esempio. Staremo a vedere, anche perché mercoledì il Napoli sarà impegnato nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona… Molto quotato il nome di Marco Giampaolo: una scelta coraggiosa, suggestiva, ma che potrebbe rivelarsi spettacolare. Il maestro Giampaolo avrebbe in questo Napoli i giocatori adatti al suo 4-3-3, molto simile al modulo di Spalletti. Per lui sarebbe l’occasione della vita e farebbe di tutto per sfruttarla al meglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA