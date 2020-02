Mazzarri esonerato?/ Torino su un nuovo allenatore dopo i 4 gol a Lecce

Walter Mazzarri esonerato? Non sembra esserci altra scelta possibile a Torino dopo il pesantissimo 4-0 subito a Lecce. I granata venivano dal catastrofico 7-0 casalingo contro l’Atalanta, preceduto in campionato dal ko col Sassuolo al Mapei Stadium. In settimana poi c’era stata anche l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan dopo che la squadra aveva a lungo tenuto la qualificazione in mano, raggiunta nei minuti finali e travolta ai supplementari. Secondo quanto riportato da Toro.it pare che il tecnico non sia partito con la squadra che è andata verso Brindisi con un charter privato. Il tecnico invece dovrebbe rientrare domani mattina a Torino. Pare di certo molto difficile da pensare che si arrivi a un accordo per andare avanti sulla stessa strada.

Mazzarri esonerato? I nomi per sostituirlo

Se Walter Mazzarri sarà esonerato dal Torino chi sarà il sostituto? Sono al momento due i nomi che riecheggiano nell’aria come riporta Toro.it. Il primo porta al classe 1956 Gianni De Biasi che è fermo dal 2017 quando guidò l’Alaves. Per lui sarebbe la quarta esperienza al Toro dopo quelle del 2005/06, 2007 e 2008. Negli ultimi anni De Biasi ha ottenuto grandi risultati alla guida dell’Albania dove è stato dal 2011 al 2017, portandola agli Europei giocati in Francia nel 2016. L’altro è Moreno Longo che da calciatore è cresciuto nel vivaio dei granata, debuttando anche tra i professionisti proprio con la maglia granata. Tra il 2009 e il 2016 ha guidato prima gli allievi nazionali e poi la Primavera per poi fare il grande salto a Pro Vercelli e Frosinone. Attenzione però anche al nome di Davide Ballardini che a ogni esonero in Serie A torna sempre d’attualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA