Mazzola: “Conte sembra ancora della Juventus”/ L’ex Inter dubbioso: “Non mi convince”

Si accende il dibattito in casa nerazzurra il day after Inter Juventus, gara vinta 1-2 dalla formazione di Maurizio Sarri. Sandro Mazzola è tutt’altro che soddisfatto della prestazione offerta da Samir Handanovic e compagni: intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, la bandiera del Biscione ha espresso qualche dubbio sul tecnico Antonio Conte. «Abbiamo fatto bene a toglierlo alla Juventus, però non lo so: non mi convince», esordisce il figlio di Valentino Mazzola intervistato dal programma in onda su Rai Radio 1, aggiungendo poco dopo: «Cosa non mi convince? Non lo so: quando parla mi sembra che parli ancora con gli juventini anziché con i nostri. Mi sembra ancora della Juventus: si nasce juventini come si nasce interisti, è difficile cambiare».

SANDRO MAZZOLA: “CONTE? MI SEMBRA ANCORA DELLA JUVENTUS”

«Conte continua ad essere bianconero? Sì, mi sembra l’abbia individuato bene: non c’è nulla da fare, è una cosa che ha dentro proprio», prosegue Sandro Mazzola, che poi spiega da cosa intuisce tutto ciò: «Lo capisco anche da come guarda la partita: vorrebbe parlare come da juventino, ma poi si accorge che è all’Inter e parla da interista». E un particolare non è passato inosservato al grande ex nerazzurro: «Protesta con gli arbitri come quando era alla Juventus? Alla Juve gli bastava alzare le mani e guardare l’arbitro per avere un rigore, all’Inter invece no». Infine, una battuta sull’arbitraggio della sfida di ieri e su Romelu Lukaku: «L’arbitro ieri ha favorito la Juventus come sempre. Icardi? Lo preferisco al belga, Mauro mi manca: mi piaceva molto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA