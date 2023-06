Mazzoli contro Lo Cicero: “Si impone come un re”/ Lite a L’Isola: “Non fare giochetti, sono più furbo di te”

Scoppia la lite tra Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi 2023 per la parola ‘infame’

Animi tesi a L’Isola dei Famosi 2023 a pochi giorni dalla semifinale, che si terrà venerdì 16 giugno. Una nuova lite è scoppiata tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero a causa della parola ‘infame’, lanciata dallo speaker ad Helena Prestes durante la sua nuova intervista. Quando Helena ha associato l’insulto a Lo Cicero, quest’ultimo ha criticato Marco, che non avrebbe dovuto cacciar fuori una parola così pesante, sapendo poi che avrebbe suscitato l’ira di qualcuno.

“La parola infame è una parola pesante, io non faccio giochini, caro Marco!”, è sbottato subito dopo in confessionale Andrea. Così ha aggiunto: “Questa è la mia faccia sempre, ricordatela!”

Marco Mazzoli sbotta contro Lo Cicero: “Si impone come un re, l’imperatore non vuole essere toccato”

Andrea ha quindi deciso di affrontare Marco direttamente: “Tu hai messo in bocca la parola infame, insegnale le cose giuste non quelle cattive!” gli ha detto lo sportivo. “No io l’ho messa sul tavolo la parola, – ha replicato lo speaker radiofonico, poi provocandolo – poi se l’interlocutore indica te, ti incaz*i con lui. Non fare giochetti con me, che sono più furbo di te.”

Se Andrea ha preferito allora chiudere la discussione, Marco ha continuato a sfogarsi in confessionale: “Oggi ha tirato fuori il dentino avvelenato, anche sul discorso che io lo correggo in italiano. Quindi non vorrei che adesso esce un Andrea completamente diverso.” ha detto. Infine, chiacchierando con Gian Maria Sainato, su Andrea ha aggiunto: “L’imperatore non vuole essere toccato. A me non piace quando lui si impone come re di questa partita. Se lui mi attacca io rispondo al fuoco, perché io non ho nulla da recriminarmi.”

