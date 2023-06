Mazzoli distrugge Helena all’Isola: “Raz Degan dei poveri, non sei bella come Belen”/ “Hai rotto i cogli*ni!”

Marco Mazzoli attacca Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023

Aumenta il malumore del gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 nei confronti di Helena Prestes. La modella brasiliana ha deciso di vivere separata dagli altri, con tanto di propria capanna e fuoco. Una decisione che però solleva scontri quando Helena si ripresenta nel gruppo, facendo richieste inerenti al cibo.

Ecco perché quando Helena fa il suo ritorno nella zona del gruppo, chiedendo loro la suddivisione dei cocchi, Marco Mazzoli sbotta, invitandola a vedersela da sola, visto che ha scelto di fare la naufraga in solitaria. “Siccome le rimangono due cocchi, e rimangono tre giorni alla prossima puntata, lei ha già iniziato a dire: ‘Lunedì però facciamo la divisione dei cocchi’. No bella, ti sei appartata, hai tutta la tua roba, ti fai da mangiare da sola e ti diamo un cocco.” è sbottato allora Mazzoli in confessionale.

“Lei non ascolta ciò che dice una persona!” ha poi continuato Mazzoli, lanciandole di fronte alle telecamere dell’Isola dei Famosi pesanti stoccate: “Lei vuol fare il Raz Degan dei poveri ma non sei un’unghia di Raz Degan e non sei bella come Belen Rodriguez, quindi meno!” Lo scontro è poi scoppiato successivamente, quando Marco ha affrontato Helena dicendole: “Tutti dicono che hai rotto i cog*ioni e non lo capisci!”. Parole che non sono però servite a placare le liti, visto quanto poi accaduto tra Helena e Andrea Lo Cicero proprio durante il pasto.

