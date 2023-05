Mazzoli, dura lite con Fabio dei Jalisse all’Isola: “Godo se ti sbattono fuori”/ “Ti rode il cul*”

Lite tra Fabio dei Jalisse e Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023

Scoppia la lite tra Fabio dei Jalisse e Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023. I malumori andati in onda subito dopo la puntata di lunedì sono proseguiti anche nelle ore successive, portando i due ad un forte faccia a faccia. Fabio continua a non accettare la nomination ricevuta da Mazzoli, basata su una motivazione che a lui è parsa non credibile. Da qui lo scontro.

“A fanc*lo ci mandi un’altra persona, non me. Non mi prendi in giro!” ha tuonato Fabio dei Jalisse contro Mazzoli. Quest’ultimo non ha però abbassato i toni, anzi ha replicato: “Mi hai aggredito perché ti rode il culo, perché sei qui con tua moglie.” Fabio rischia infatti, qualora fosse il meno votato, di dover lasciare Playa Tosta e dunque sua moglie Alessandra Drusian, nel gruppo delle Chicas.

Marco Mazzoli contro Fabio Ricci: “Godo se ti sbattono fuori!”

Fabio dei Jalisse ha definito Mazzoli “il baronetto, il principino”, e ha spiegato: “Siamo alla corte di una persona che fa quello che vuole. Lui è abile a girare le cose come vuole!” La replica dello speaker radiofonico non è tardata ad arrivare: “Io principino? I soldi che ho li ho guadagnati!” I toni tra i due naufraghi, una volta amici, si sono dunque alzati, al punto che Mazzoli ha detto a Fabio: “Godo se ti sbattono fuori la settimana prossima!” Mentre Fabio ha concluso definendo ‘infami’ alcuni atteggiamenti di Marco, e parlando del suo come un “abbraccio di Giuda”.

