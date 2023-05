Mazzoli e Noise, prima lite all’Isola: “Non ti preoccupi di un amico…”/ Scricchiola la coppia?

Scoppia la lite tra Marco Mazzoli e Paolo Noise all’Isola dei Famosi 2023: i due amici in crisi?

Arrivano i primi dissapori all’Isola dei Famosi 2023 anche per la coppia che sembrava la più unita di quelle approdate in Honduras, ovvero Marco Mazzoli e Paolo Noise. I due speaker radiofonici sono stati protagonisti di una lite nata a causa delle diverse necessità manifestate dai due. Se Paolo preferisce riposare e trascorrere del tempo da solo a riflettere, Marco vorrebbe inventare dei passatempi per ammazzare la noia.

La poca collaborazione di Paolo in questo senso ha portato Marco a lamentarsi con l’amico, facendo nascere uno scontro tra i due. “Tu mi stai facendo il processo perché oggi ho voluto rilassarmi?” è la risposta di Noise alle lamentele di Mazzoli, che però replica: “Non è oggi, è sempre così!”

Marco Mazzoli contro Paolo Noise, scontro all’Isola: “Posso buttare la mia vita su una stuoia di merd*?”

Lo scontro allora si accende, tanto che Paolo continua: “Tu oggi ti annoiavi, e visto che io ho voluto stare tranquillo, a riflettere nei miei pensieri, ti ha rotto il cazz*!” Marco Mazzoli controbatte: “Certo che mi dà fastidio, sono la persona più attiva del mondo! Posso buttare la mia vita su una stuoia di merd*? Sta roba di passare il tempo senza far nulla mi fa diventare pazzo! Già ci si annoia, magari inventiamoci qualcosa! Se ti chiedo cinque minuti della tua esistenza, invece di andare da solo come gli orsi a fare il bagno, potrai farlo con me. Ti costa tanto? Ho anche io delle esigenze!”

L’ultima parola è però di Paolo: “Io sono venuto qui a dormire da solo perché russavo e ti davo fastidio, quindi mi sono preoccupato delle tue esigenze. Invece il tuo farmi il processo non è preoccuparsi di un amico!”











