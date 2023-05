Mazzoli e Noise ridono dell’eliminazione di Sainato all’Isola/ “Domani faccio pipì dove dormiva”: è polemica!

Marco Mazzoli e Paolo Noise ridono dell’eliminazione di Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi: “Godo!”

La quinta puntata dell‘Isola dei Famosi 2023 ha decretato l’eliminazione di Gian Maria Sainato. Così come per gli altri prima di lui, non si tratta di un’eliminazione provvisoria ma soltanto dell’addio a Playa Tosta per trasferirsi all’Isola di Sant’Elena. Un’uscita di scena che arriva dopo una settimana turbolenta che lo ha visto al centro di una forte lite con Marco Mazzoli.

Stanco di essere ‘lo zimbello’ di Mazzoli e Paolo Noise, Sainato si è sfogato con i diretti interessati, scatenando le ire di Marco. Motivo per il quale dopo la puntata, tornati su Playa Tosta, i due speaker radiofonici hanno commentato l’eliminazione di Gian Maria, dicendosene felici. Mazzoli in particolare ha espressamente gioito della sua uscita di scena.

Paolo Noise, la battuta contro Sainato scatena il web: “Faccio pipì dove dormiva”

“Che bello che non c’è Gian Maria, mamma come godo“, sono state le parole di Marco Mazzoli. A rincarare la dose ci ha pensato Paolo Noise, facendo una battuta che ha però scatenato più di qualche critica sul web: “Sai che domani mattina mi sveglio e faccio la pipì lì dove dormiva?“.

Subito dopo, il daytime dell’Isola del 16 maggio ha mostrato proprio Sainato sull’altra isola insieme a Christopher Leoni. Il naufrago si è detto spaesato dalla nuova playa, ma comunque pronto ad ambientarsi perché “lo spirito del naufrago alberga in me e non lo perderò”. Non resta che vedere se ci sarà occasione per Gian Maria per una resa dei conti con Mazzoli e Noise.

