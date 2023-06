Mazzoli incastra Helena: “Dice che non vincerà l’Isola perché gli italiani sono razzisti”/ Blasi spiazzata

Marco Mazzoli porta a galla una frase choc detta da Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023

Il nuovo scontro tra Helena Prestes e Marco Mazzoli in diretta all’Isola dei Famosi 2023 viene farcito da un retroscena inedito. È lo speaker radiofonico, affiancato da Andrea Lo Cicero, a ‘smascherare’ Helena, portando alla luce una dichiarazione da lei fatta ma non mostrata dalle telecamere.

Tutto è partito da Helena, che ha accusato i suoi compagni: “Dall’inizio di questo programma sento che mi puntano sempre il dito contro, non conoscono la parte migliore di me”– E ha aggiunto: “È dall’inizio che vedono che ho carattere e mi nominano. Hanno una strategia. Io non mi sottometto alle regole di nessuno, questa è la verità e loro rosicano. Non ho paura.”

Marco Mazzoli: “Helena ha detto che non potrà vincere perché…”

Di fronte a queste accuse, Mazzoli e Lo Cicero hanno deciso di svelare il retroscena scomodo per la naufraga, dichiarando: “Ci ha detto ‘non potrò mai vincere questo programma perché gli italiani sono razzisti‘”. Ilary Blasi, a quel punto, ha cercato di metterci una pezza, difendendo la naufraga: “Non parla bene italiano, voleva dire patriottici”. Helena ha allora cercato di chiarire: “Come prima cosa, il razzismo mi fa schifo. Volevo dire che gli italiani tifano per gli italiani, i brasiliani per i brasiliani. Io vivo e amo l’Italia”. Una spiegazione che a molti è però parsa come un modo di ‘girare la frittata’.

