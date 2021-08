Mbappé al Real Madrid?/ Calciomercato, Leonardo: “Blancos scorretti, Kylian vuole…”

Mbappé al Real Madrid? Super offerta dei Blancos

Da tempo il Real Madrid sarebbe sulle tracce dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, e negli ultimi giorni di calciomercato ha provato a tentare l’affondo decisivo per portare il francese alla corte di Carlo Ancelotti. Stando alle indiscrezioni riportate dal media francese RMC, il club con a capo Florentino Perez avrebbe avanzato una super offerta per il forte attaccante parigino. La cifra sarebbe di 160 milioni di euro, la quale però non ha convinto il PSG, che, fresco dell’acquisto di Leo Messi, non vuole privarsi della sua giovane stella.

Mbappé, con contratto in scadenza il prossimo giugno 2022, non avrebbe ancora aperto al rinnovo con la sua attuale squadra, e per questo motivo i Blancos sarebbero pronti a tentare l’affondo, cercando di far vacillare i parigini che lo perderebbero a parametro zero il prossimo anno. Al momento, il PSG non sembra intenzionato alla cessione, ma un’offerta più alta potrebbe farli vacillare. L’eventuale cessione potrebbe aprire nuovi scenari di calciomercato, dando il via al valzer degli attaccanti, tra cui potrebbe essere coinvolto anche Cristiano Ronaldo.

Mbappé al Real Madrid? Le parole di Leonardo

La super offerta fatta dal Real Madrid per Kylian Mbappé, potrebbe smuovere il calciomercato estivo. In un’intervista rilasciata a RMC Sport, il direttore generale del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha espresso il suo parere in merito all’offerta fatta dal club madrileno. Secondo Leonardo, il Real Madrid avrebbe avuto “un comportamento scorretto, illegale”, poiché da circa due anni sarebbe in contatto con il calciatore. Il dg ha poi aperto a una possibile cessione: “Mbappé vuole andarsene, è una cosa chiara a tutti. Ripeto, andrà via alle nostre condizioni”.

Il dirigente parigino si dice comunque disponibile ad intavolare una trattativa per prolungare il contratto di Mbappé che avrebbe promesso che “non lascerà il club a parametro zero”. Leonardo non si è detto convinto delle tempistiche dell’offerta fatta dal Real Madrid e, a suo giudizio, si tratterebbe di una strategia per poter dire di aver fatto tutto il possibile per acquistare Mbappé: “Vogliono un nostro rifiuto per dire che hanno provato di tutto”.



