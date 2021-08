Mbappé al Real Madrid?/ Calciomercato news, ultime ore decisive per convincere il PSG

Mbappé al Real Madrid? Il PSG fa muro, ma i Blancos non mollano

Ultime ore di calciomercato decisive per la questione Mbappé. Dopo l’offerta di 160 milioni di euro presentata dal Real Madrid al PSG e rispedita al mittente, i Blancos non mollano la presa sull’attaccante francese. Il club di Florentino Perez proverà fino alla fine a strappare ai parigini una delle sue stelle d’attacco. Nonostante il Real sembra avere ormai da tempo un accordo con il calciatore, Leonardo ha chiaramente detto che il Paris non intende privarsi di Mbappé, e se la volontà dell’attaccante dovesse essere quella di trasferirsi nella capitale spagnola, sarebbe necessaria un’offerta di gran lunga superiore rispetto a quella presentata dalle Merengues.

Una volontà confermata anche in questo weekend, in cui Mbappé è stato schierato titolare nella gara contro il Reims ed ha realizzato la doppietta che ha fissato il risultato finale sullo 0-2. Tutto questo sembra quindi dover portare alla permanenza dell’attaccante francese, ma il contratto in scadenza il prossimo giugno 2022 resterebbe una questione da risolvere e il Real Madrid è pronto a tentare un ultimo assalto pur di portarlo sin da subito alla corte di Carlo Ancelotti.

Mbappé al Real Madrid? Il piano delle Merengues per far cedere il PSG

Con il calciomercato che si avvia verso la conclusione, al Real Madrid resta poco tempo per tentare l’ultimo assalto e convincere il PSG ad accettare il trasferimento di Mbappé. Nonostante i rifiuti e una situazione di gelo che si è creata con la dirigenza francese, il club di Florentino Perez avrebbe intenzione di presentare una nuova offerta per il calciatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Real avrebbe già aumentato l’iniziale proposta di 160 milioni, proponendone 180 comprensivi di 10 di bonus. Il PSG avrebbe nuovamente declinato, ignorando anche che il giocatore avrebbe in più occasioni fatto intendere la sua volontà di non rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022.

Fonti spagnole vociferano di una possibile nuova offerta del Real Madrid, che sarebbe disposto a salire a 200 milioni, cercando di aprire uno spiraglio e far andare a buon fine la trattativa. Saranno ore di calciomercato molto calde sul fronte Madrid-Parigi, con Mbappè che potrebbe lasciare la Francia nell’ultimo giorno a disposizione, come successo nel 2018 quando passo dal Monaco allo stesso PSG.



