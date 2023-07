Mbappé escluso dal PSG per tournée in Asia/ Calciomercato news, Real Madrid più vicino

Mbappè è ormai prossimo all’addio al Paris Saint Germain. Dopo la decisione di non sfruttare l’opzione del rinnovo del contratto oltre il 30 giugno del 2024, l’attuale data di scadenza, fra il club parigino e il bomber della nazionale francese è partito un braccio di ferro che sembrerebbe essere culminato con quanto avvenuto ieri, ovvero, la decisione di non convocarlo per la tournée in Giappone degli stessi campioni di Francia che scatterà oggi, 22 luglio.

Una scelta che è stata anticipata nelle scorse ore dal noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, che attraverso il suo profilo Twitter ha scritto: “Il PSG considera Mbappé IN VENDITA a partire da oggi. #Mbappé. Il Paris Saint-Germain ha capito che Kylian Mbappé vuole lasciare il club gratuitamente nel 2024, ma non ha ancora comunicato nulla nonostante la dichiarazione pubblica di Al Khelaifi. Il PSG ha deciso di escludere Kylian dalla tournée in Giappone”. Una rottura definitiva quindi fra il centravanti ex Monaco e la dirigenza del club francese, e che porterà ad un addio ormai certo del giocatore al Parco dei Principi nelle prossime settimane. Una decisione che tra l’altro è giunta nella giornata di ieri, in occasione della prima amichevole estiva del PSG, la gara contro il Le Havre vinta dai parigini per due a zero, con gol proprio di Mbappe.

MBAPPE’ ESCLUSO DAL PSG PER TOURNEE ASIA: PRONTO A SOSTITUIRE BENZEMA

Ed ora dove finirà il giocatore? La meta più probabile, come ormai si parla da anni, sembrerebbe essere il Real Madrid, tenendo conto anche del fatto che le Merengues hanno recentemente perso il loro bomber di razza, Karim Benzema, sbarcato in Arabia Saudita.

Ormai da diverso tempo la compagine iberica fa la corte al gioiello transalpino ed ora l’operazione sembra realmente possibile. Bisognerà però capire quali saranno le cifre in ballo e tenendo conto del valore attuale dei cartellini e degli ingaggi dei top player, non sono da escludere somme pazzesche.

