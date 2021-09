Mbappé furioso: “Quel barbone di Neymar non mi passa la palla!”/ Il video del labiale

Troppi galli nel pollaio PSG? Sembrerebbe di sì stando al labiale di Kilyan Mbappé, pescato dalle telecamere nell’atto di appellare il compagno di squadra Neymar come un “clochard“, ovvero un barbone. Ma facciamo un po’ d’ordine: i fatti sono avvenuti sabato scorso, durante la partita casalinga contro il Montepellier. La squadra della Capitale sta vincendo 1 a 0, il campioncino francese viene sostituito da Pochettino al minuto 88, ma quando si accomoda in panchina sfoga tutta la sua frustrazione prendendosela con Neymar. Mbappé è furibondo e secondo la ricostruzione de “Le Parisien” se la prende appunto con quello che definisce un “clochard” che “non mi fa il passaggio“. A confermare la versione del quotidiano parigino sono le telecamere di Canal+, che mostrano un labiale chiarissimo: Mbappé è intento a sfogarsi con Gueye, autore del primo gol, la sua frase è inequivocabile, come il caos nello spogliatoio parigino.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Le capolista dei gironi, diretta gol live score

Mbappé furioso con Neymar

Il riferimento di Mbappé al presunto “egoismo” in campo di Neymar è ben preciso: pochi minuti prima della sostituzione, infatti, il brasiliano ha scelto di non servirlo, ignorando anche Di Maria, preferendo tentare l’azione personale. Scelta di gioco che Mbappé non apprezza, ma che è soprattutto emblematica della difficoltà dell’ex Monaco in questa fase. Deciso a trasferirsi al Real Madrid da svincolato, Mbappé sembra ai margini del gruppo, perdente nei nuovi equilibri venutisi a creare all’ombra della Tour Eiffel dall’arrivo di Messi. Ad ammetterlo, di fatto, è stato lo stesso Pochettino alla vigilia del match: “È vero, Neymar e Messi, o Messi e Di Maria si conoscono meglio. Sta a noi integrare Mbappé. Serve tempo per creare i giusti automatismi“. Tempo che Mbappé non sembra interessato a sfruttare, alimentando la tensione all’interno di uno spogliatoio che ad inizio stagione è già una polveriera.

DIRETTA MILAN PRIMAVERA ATLETICO MADRID/ Streaming video tv: è partita senza storia!

Qui sotto il video del labiale di Mbappé contro Neymar:

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Entella Olbia video streaming tv: i precedenti della partita sono 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA