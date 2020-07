MBAPPE’, INFORTUNIO CHOC/ Video: PSG, rissa in Coppa di Francia salta l’Atalanta?

Kylian Mbappé lascia in lacrime lo Stade de France nella finale di Coppa di Francia che ha fatto registrare una piccola riapertura per la gente allo stadio per la prima volta dopo l’emergenza Covid-19. Il Paris Saint Germain grazie a una rete di Neymar ha fatto sua la partita e la Coppa battendo 1-0 il Saint Etienne, ma la tegola per i campioni di Francia arriva dall’infermeria. Un’entrata killer di Perrin è costata a Mbappé un infortunio alla caviglia parso da subito piuttosto serio. Dopo il grave fallo dell’avversario, i compagni di squadra del PSG sono intervenuti e in campo è scoppiata una rissa, sedata a fatica dal direttore di gara. Il fallo è costato il rosso diretto a Perrin e in inferiorità numerica il Saint Etienne non è riuscito a riequilibrare le sorti del match, ma le polemiche maggiori sono scaturite per le conseguenze su Mbappé. Il Paris Saint Germain infatti è tornato in campo solo stasera dopo il lockdown per partite ufficiali, visto che quello francese è l’unico tra i campionati europei top a non essere ripartito, e rischia di aver già perso una pedina fondamentale in vista della ripresa della Champions League.

INFORTUNIO MBAPPE’, GASPERINI: “NON VOGLIAMO VINCERE SULLE DISGRAZIE ALTRUI”

Ad agosto infatti il Paris Saint Germain sarà chiamato ad affrontare in gara unica la sfida dei quarti di finale di Champions contro l’Atalanta, e l’assenza di Mbappé priverebbe i francesi di uno dei loro uomini migliori, con l’attaccante già campione nel mondo del 2018 e considerato uno dei calciatori più forti del mondo nonostante la giovanissima età. La distorsione alla caviglia è stata netta, si teme l’interessamento dei legamenti che costringerebbe il fuoriclasse transalpino a un lungo stop, che potrebbe coinvolgere anche l’inizio della prossima stagione. Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha commentato così la notizia dell’infortunio di Mbappé, prossimo avversario dei bergamaschi in Champions League: “Mi hanno detto dell’infortunio di Mbappè. Spero non sia grave, è un giocatore di livello mondiale. Dispiace, non vogliamo vincere sulle disgrazie altrui. Anzi, se vinci contro questo tipo di giocatori il tuo risultato è ancora più valorizzato”. Nelle prossime ore si avranno notizie più precise sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero.





