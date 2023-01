McDonald’s totalmente robotizzato apre in Texas/ Via il personale, tranne in cucina

Ha aperto in Texas il primo McDonald’s completamente robotizzato. In poche parole si tratta di un punto vendita della catena di fast food presente in tutto il mondo, dove al suo interno non vi è personale, ad eccezione della cucina, e il lavoro è svolto completamente dai “robot”. Il McDonald’s inedito è aperto da qualche giorno nella zona a nord del famoso stato Usa, e prevede l’invio degli ordini tramiti touch screen, così come siamo abituati da tempo anche in Italia. La novità sta però nella distribuzione di panini, patatine e via discorrendo. Il tutto avviene attraverso macchine automatiche, dando vita quindi ad uno store al 100% autonomo, senza bisogno del personale ad eccezione di quello nelle cucine.

Il fast food in questione è pensato solamente per la produzione e la consegna del cibo sul loco, quindi non è possibile consumare ai tavolini, ma in ogni caso rappresenta una vera e propria rivoluzione visto che mai prima d’ora era mai stato realizzato qualcosa di simile. Si tratta in sostanza di un drive through, dove il cliente ordina via schermo seduto comodamente sulla propria auto, dopo di che paga il dovuto e quindi si presenta al ritiro della merce.

MCDONALD’S ROBOTIZZATO IN TEXAS: E’ IL FUTURO DEI FAST FOOD?

Come detto in apertura, il cibo viene comunque ancora preparato dagli addetti che si limitano però a quel lavoro: cucinare le pietanze e inserirle poi nella catena di consegna, senza mai interagire con il cliente. Quello del McDonald’s in Texas potrebbe essere un primo passo verso una completa automazione dei fast food americani, che a causa dell’inflazione stanno vivendo un periodo di crisi senza precedenti, dove i margini sono ormai ridotti all’osso.

Ridurre i costi di lavoro sembrerebbe al momento l’unica strada percorribile e ciò è reso possibile grazie all’automazione e al minor costo della robotica rispetto a soltanto pochi anni fa. Tra l’altro McDonald’s non è l’unica catena che fa uso di robotica visto che negli Stati Uniti sono già automatizzati Jack in the Box, White Castle, Wing Zone e Chipotle.

