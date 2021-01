McGregor VS Poirier/ Video MMA, l’irlandese KO per la 1^ volta: Diamond lo demolisce

MCGREGOR VS POIRIER: VIDEO, L’IRLANDESE KO PER LA PRIMA VOLTA IN CARRIERA

Doveva essere la grande serata di Conor McGregor, al suo rientro nell’ottagono dopo un anno di stop, ma per la star delle MMA, ieri sera ad Abu Dhabi all’UFC 257 per The Notorious è una notte da incubo. Nella sfida McGregor VS Poirier dove pure l’irlandese era lo sfidante, il trionfo è tutto per il lottatore statunitense che, contro ogni previsione, trova l’impresa surclassando l’avversario nel corso del secondo round, come ben si vede nella clip video sotto linkata. Per la precisione al 2’32 minuto di combattimento del secondo round, che Gregor incassa il primo KO della sua carriera: il lottatore si arrende pugni e cede di fronte a un rivale molto più in condizione, sia mentale che fisica. La prestazione di McGregor, infatti ha stupito tutti e non in maniera positiva: tecnicamente il lottatore irlandese ha fatto quello che sempre gli riesce bene ma a mancare è stata senza dubbio quella cattiveria ed energia che rende Conor McGregor il C0nor McGregor che conosciamo. Già alla vigilia aveva fatto rumore la mancata solita spacconeria che accompagna ogni incontro: poi nell’ottagono McGregor pareva quasi la controfigura di se stesso ed era evidente l’assenza di quella aggressività e orgoglio, quella reattività che hanno fatto di lui uno dei migliori protagonisti delle arti marziali miste e non solo. E che hanno portato lo stesso irlandese al primo KO e all’impresa segnata dallo stesso Poirier che con merito nella notte di Abu Dhabi, davanti a circa 2000 persone (circa il 10%), ha dunque trionfato.

MCGREGOR VS POIRIER: CONOR DEMOLITO

Nella serata che doveva segnare il grane ritorno di MC Gregor, davvero non abbiamo visto il Conor che conosciamo: pure abbiamo ammirato l’incredibile ascesa di Dustin The Diamond Poirier, uno dei lottatori più in forma del circuito di questi mesi. Il lottatore americano, che dopo un primo round in sordina, è riuscito in pochi minuto a mettere KO anche un gigante come l’irlandese, costringendolo con una serie di calci alla rete e poi a dichiarare la sconfitta, dopo una micidiale raffica di pugni al corpo e volto, con merito ora reclama il suo posto al sole nel circuito UFC e non solo. Già nelle interviste post scontro, lo statunitense, che ha infilato il 27^ successo in carriera, ha dichiarato di sentirsi già campione del mondo, benché pure nessun corona fosse stata messa in palio per la serata (il detentore Nurmagomedov poi si è ritirato solo tre mesi fa). In ogni caso, dopo una serata alle genere con diritto Poirier può ora concorrere a una corona, mentre per McGregor si avvicina un periodo di profonda riflessione e recupero. Il lottatore irlandese ha già detto che intende tornare nell’ottagono per il 2021 e dagli occhi si capisce che la voglia di tornare a lottare è tanta: rimane però da capire se quella scintilla che Notorious di solito ha negli occhi e che lo rende il lottatore che tutti consociamo, sarà ancora accesa o meno.





