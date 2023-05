McLaren vs auto elettriche/ “Batterie stanno ammazzando supercar, addio emozioni”

E’ estremamente duro il commento del boss di McLaren, Michael Leiters, nei confronti delle batterie delle auto elettriche. Secondo lo stesso, le batterie pesanti starebbero uccidendo le auto sportive: “I conducenti non possono divertirsi il fine settimana se le loro auto devono trasportare una pesante batteria al litio”, racconta oggi al Telegraph, sottolineando come questo tipo di propulsione non sia abbastanza avanzata per replicare l’esperienza “emozionale” regalata dalla guida di un veicolo con motore termico quindi benzina o diesel. “La tecnologia delle batterie non è ancora matura – ha aggiunto – se guidi in modo sportivo, se vuoi divertirti durante il fine settimana, se vuoi andare in pista, non è ancora pronta”.

Il boss di Mclaren si sofferma in particolare sulle auto sportive che vengono appesantite dal peso dei pacchi batteria; ad esempio una supercar McLaren pesa 1,4 tonnellate ma in versione elettrica arriverebbe a 2,2. “Questo non è il DNA del nostro prodotto”, ha aggiunto Leiters. Eppure ci sono vetture elettriche che regalano prestazioni impressionanti, soprattutto in accelerazione, e che sono divertenti da guidare, ma il numero uno della gloriosa casa britannica sembra tirare dritto per la sua strada: “L’acquisto di una supercar non è razionale. È totalmente emotivo. E noi dobbiamo offrire questa esperienza emotiva”.

MCLAREN, LEITERS CONTRO LE BATTERIE DELLE AUTO ELETTRICHE: “LA NOSTRA SUPERCAR EV SOLO FRA 10 ANNI”

Leiters, a capo di McLaren dall’anno scorso, è solamente l’ultimo degli attori nel mondo dell’automotive che si lamenta dell’avvento degli EV, sottolineando che le vetture elettriche non possano replicare il rumore, il controllo, la maneggevolezza e le sensazioni regalate da un’auto a benzina. In ogni caso anche McLaren è al lavoro per produrre un’elettrica ma Leiters ha spiegato che dovrebbe essere pronta fra una decina d’anni, quando la tecnologia sarà più evoluta.

“Vogliamo assicurarci che quando tireremo fuori una supercar, sarà una vera supercar EV. Non sto dicendo che sia una cattiva tecnologia. Penso che sia una grande tecnologia, ma dobbiamo ancora svilupparla”. In ogni caso, in merito al ban dell’Ue ai motori termici dal 2035 ma con la possibilità degli e-fuel, Leiters ha ammesso: “Sono molto felice e positivo circa la nuova tendenza in Unione Europea verso gli E-fuel”.











