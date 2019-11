McLintock, Rete 4/ Il film con John Wayne (oggi, 1 novembre 2019)

McLintock in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 1 novembre 2019, a partire dalle ore 15:50 la messa in onda del film western. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1963 dalla casa cinematografica Batjac Productions mentre la regia porta la firma di Andrew V. McLaglen con soggetto ispirato dalla commedia teatrale La bisbetica domata e sceneggiatura di James Edward Grant. Il montaggio è stato realizzato da Bill Lewis e Otho Lovering, le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro di Frank De Vol e la scenografia è stata ideata da Hal Pereira in collaborazione con Eddie Imazu. Nel cast tanti attori di valore tra cui John Wayne, Maureen O’Hara, Yvonne De Carlo, Patrick Wayne, Stefanie Powers, Jack Kruschen e Chill Wills.

McLintock, la trama del film

Ecco la trama di McLintock. Nel vecchio e selvaggio West vive un ricchissimo allevatore di mandrie di cavalli e bufali di nome McLintock che ha visto negli ultimi 2 anni la sua vita essere in maniera rilevante influenzata dalla decisione della moglie che di punto in bianco l’ha lasciato. Seppur non abbia mai avuto in mano delle prove evidenti la donna si è convinta che il marito l’abbia tradita per cui non ha mai più voluto condividere il letto con lui dimostrando enorme personalità ed un carattere piuttosto irascibile. A tal proposito la donna non ha mai dato la possibilità al proprio uomo di spiegare le proprie ragioni su questo possibile tradimento. Rimasto da solo a casa il ricco proprietario ha deciso di ingaggiare una bella ed avvenente cuoca accettando nella propria abitazione anche presenza del figlio. Le sue giornate vengono trascorse maggiormente tra i tantissimi impegni per quanto concerne la gestione dei suo animali ed il ricordo di una vita matrimoniale che comunque era stata felice. Inoltre deve occuparsi della protezione del proprio ranch che viene preso spesso e volentieri fatto oggetto di attacchi da una tribù di indiani che vive non distante, Nei mesi successivi accadranno una serie di eventi che andranno ulteriormente a rendere frizzante la sua vita soprattutto dal punto di vista sentimentale con il ritorno della moglie per nulla disposta a tornare sui propri passi ed anzi decisa ad ottenere l’affidamento della loro figlia che si sta formando all’interno di un importante collegio. Tra i due coniugi i motivi di diatriba non mancheranno e seppur l’uomo non vorrà mai più chiarire quel presunto tradimento, con un gesto di estrema forza e passione riesce ad ottenere dalla moglie il rispetto dovuto e quindi a riprendere in mano la propria vita sentimentale.

Il trailer di McLintock





