McLintock!/ Su Rete 4 il film western con John Wayne (oggi, 15 maggio 2020)

Pubblicità

McLintock! va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 16:15. Si tratta di una pellicola americana del 1963 realizzata dalla casa cinematografica Batjac Productions, la regia è stata curata da Andrew V. McKaglen, la sceneggiatura è stata scritta da James Edwards Grant mentre le musiche della colonna sonora portano la firma Frank De Vol. Il montaggio è stato realizzato da Bill Lewis in collaborazione con Otho Lovering e nel cast sono presenti tra gli altri John Wayne, Maureen O’Hara, Yvonne De Carlo, Patrick Wayne, Stefanie Powers, Jack Kruschen, Chill Wills e Jerry Van Dyke.

McLintock!, la trama del film

Ecco la trama di McLintock!. Ci troviamo in una cittadina del vecchio e selvaggio West dove vive un ricco mandriano che da sempre si caratterizza per un carattere molto deciso e a volte burbero. Nonostante gli affari vadano bene la sua vita di certo non si può dire soddisfacente e felice in quanto due anni prima ha dovuto fare i conti con una moglie arrabbiatissima che lo ha lasciato dalla sera alla mattina in quanto convinto di un possibile adulterio di cui l’uomo si sarebbe reso protagonista. In virtù del suo carattere eccessivamente fiero ed orgoglioso, l’uomo non ha mai voluto affrontare questo argomento con la moglie e quindi cercare di spiegarsi e soprattutto evidenziare le proprie ragioni. A due anni di distanza ha deciso quindi di dare una svolta alla propria esistenza ed in particolar modo di cercare una domestica che si potesse occupare di tutte le esigenze della sua casa in maniera tale che lui possa indirizzare invece tutte le proprie attenzioni ai vari affari.

Pubblicità

Assume una nuova domestica che andrà a vivere nella sua casa insieme al suo giovane figlio. Da questo momento in poi per il mandriano ci saranno numerose problematiche di diverso genere tra cui anche un attacco da parte della tribù indiana che vive nei pressi della cittadina. Inoltre ci saranno diverse questioni piuttosto delicate riguardanti i suoi affari il che richiederà sempre e comunque un atteggiamento molto deciso e per nulla accondiscendente. Come se non bastasse questo, a rendere la vita ulteriormente complessa arriva anche la sua moglie che innanzitutto vorrebbe da lui il divorzio ufficiale e soprattutto l’affidamento esclusivo della loro figlia Rebecca da poco tornata dal periodo trascorso in un college molto costoso.

Tra marito e moglie ci saranno diverse questioni soprattutto l’uomo saprà affrontare in maniera diretta la vicenda gestendo con molta efficacia una situazione ed in particolare sculaccia in pubblico la moglie dopodiché si dice pronto a concederle il divorzio nonostante non abbia commesso quel famoso adulterio. Dopo questo fatto eclatante effettuato in pubblico la moglie si dimostra più docile nei confronti del marito e soprattutto manifesta la volontà di poter tornare a casa in maniera tale da poter vivere insieme a lui e alla loro figlia Rebecca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA