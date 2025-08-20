I Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scala, spiazzano sulla data del matrimonio: un video sui social preoccupa i fan.

Idoli dei bambini e prossimi alle nozze, Luigi Calagna e Sofia Scala – noti come i Me contro Te – hanno letteralmente spiazzato i fan con un annuncio choc sui social. La data del matrimonio era fissata al prossimo settembre 2025 ma a quanto pare i propositi per il lieto evento sembrano essere saltati. Come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine, il duo che spopola tra i più piccoli su Youtube e i social in generale avrebbe maturato una decisione per la data delle nozze che, almeno inizialmente, ha preoccupato non poco i sostenitori.

Bernini e Borromini: la storica rivalità/ Gli scultori e architetti che plasmarono Roma

“Matrimonio annullato”, i Me contro Te cancellano le nozze? Sembrava questo l’oscuro presagio dopo i primi secondi del video pubblicato sui social da Luigi Calagna e Sofia Scalia. Dopo i fragorosi e gioiosi annunci delle scorse settimane, le nozze che ormai erano imminenti sarebbero state annullate; fortunatamente però, l’amore non sembra essere in discussione. Si tratterebbe infatti di una scelta che verte su questioni di tempo e impegni e dunque, più che annullato, potremmo dire matrimonio rimandato per i Me contro Te.

Uomini e Donne, Ludovica Valli e la sorella Beatrice hanno litigato?/ Spunta una frecciatina: “Non vantatevi”

Me contro Te, rinviato il matrimonio e nuova possibile data: “Sicuramente in primavera 2026…”

“Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio; non ci sposeremo a settembre ma in primavera 2026”, sospiro di sollievo per migliaia di fan in apprensione per il matrimonio dei Me contro Te. Niente tristi annunci o rotture impreviste a poche settimane dal grande passo; Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno infatti deciso di prendere altro tempo al fine di organizzare tutto al meglio anche per offrire agli appassionati un racconto di quel giorno che resti impresso non solo nella loro memoria.

Fedez e Chiara Ferragni: lui la chiama con il nome dell'amante?/ Spunta un vecchio video che fa discutere

“Non lo rimandiamo tanto per”, ha spiegato Sofia Scalia dei Me contro Te nel video pubblicato su Youtube: “Lo facciamo perchè ci teniamo, abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”. La coppia ha infatti deciso di coinvolgere quanti più sostenitori nel giorno del lieto evento; una sorta di grande regalo per questi anni di successi ed emozioni. “Organizzarlo non è semplice” – spiega Luigi Calagna, come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – “Appena potremo annunciarvi la data ufficiale lo faremo; sicuramente sarà primavera 2026”.