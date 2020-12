Me Contro Te/ Chi sono? La coppia dei record su Youtube e al cinema

Me Contro Te sono Luì e Sofì. I fan li conoscono sia con il loro nome di battaglia e sia con quello di battesimo, o quasi. I due ragazzi di Partinico, coppia fissa nella vita ormai da otto anni, da quando si sono incontrati a casa di un cugino di lei, vivono adesso a Milano e le cose per loro vanno davvero a gonfie vele e non solo per amore ma anche per via della loro vita da star di Youtube e non solo. La coppia Youtuber più amata dai bambini è quella di Me contro Te, composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia, in sei anni hanno conquistato “il mondo”, Signor S permettendo. Il loro primo video risale addirittura dal 4 ottobre 2014 e adesso, sei anni dopo, la coppia conta cinque milioni di fan, tra cui tanti bambini che seguono costantemente i loro episodi, gli stessi che hanno visto anche il loro film e seguono la serie “Like me” voluta da Disney Channel diventando così un vero e proprio fenomeno televisivo.

Me Contro Te, chi sono? La coppia dei record sono Luì e Sofì

A coronare il loro successo è arrivato proprio lo scorso gennaio 2020 il loro primo film intitolato “La vendetta del Signor S”, diretto da Gianluca Leuzzi, che ha registrato sold out in tutto il Paese per poi sbarcare anche sulle piattaforme streaming. I due fidanzati hanno fondato anche diverse linee di abbigliamento dedicate ai più piccoli ed è inutile dire che con il loro logo si trovano anche giocattoli dedicati, album di figurine e anche tutto quello che serve per la scuola. Cosa racconteranno i due oggi ospiti di Verissimo per la prima volta in un programma di questo calibro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA