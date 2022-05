ME CONTRO TE, CHI SONO LUI’ E SOFI’/ Ai David di Donatello i fenomeni di internet

Ai David di Donatello 2022 in apertura di serata c’è stato spazio anche per i Me Contro Te. Nomi conosciutissimi anche come “Luì e Sofì“, coppia di spettacolo ma anche nella vita ma soprattutto beniamini dei più piccoli e fenomeni di internet. Si chiamano Luigi Calagna e Sofia Scalia e sono entrambi siciliani originari di Palermo, capaci di ottenere un enorme successo con il loro canale YouTube da milioni di iscritti. Un successo che li ha portati anche a sbarcare al cinema con tre film ispirati alle loro avventure già raccontate sui social: la loro terza pellicola, “Persi nel Tempo“, è uscita proprio nel 2022 e li ha portati a ricevere il “premio spettatore“, proprio per l’impatto che i due ragazzi palermitani riescono ad avere sul pubblico più giovane, essendo riusciti a creare un vero e proprio impero dietro il marchi “Me Contro Te”.

Me Contro Te ai David di Donatello, la gag del selfie

Ai David di Donatello 2022 c’è stato dunque spazio anche per Luì e Sofì che si sono esibiti in una divertente gag alle prese con un selfie, nel pieno stile dei loro video su Youtube, a metà tra il pasticcione e l’avventuroso per essere sempre capaci di strappare una risata ai più piccoli. Come è nata la loro avventura l’hanno spiegato recentemente in un’intervista a Vanity Fair: “Eravamo già fidanzati da un paio di anni. Poi, un giorno abbiamo iniziato a girare alcuni video caricandoli su YouTube. Per mettere online i primi abbiamo impiegato notti intere. Erano per lo più sfide tra noi, da lì il nome che ci siamo dati, i Me contro te.” I film al cinema sono stati una consacrazione, prima di “Persi nel tempo” erano usciti “Il mistero della scuola incantata” e nel 2020 il primo film, “La vendetta del Signor S“, il perfido nemico che caratterizza anche le loro avventure sul canale YouTube.

