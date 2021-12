Me contro Te, chi sono/ “YouTube è la nostra casa ma non recitiamo mai perché…”

Ci saranno anche i Me contro Te nella nuova puntata di “Verissimo” che ci apprestiamo a vedere questo pomeriggio: infatti per Sofi e Luì si tratta di un ritorno negli studi del rotocalco del weekend di Canale 5 e con la padrona di casa, Silvia Toffanin, la celebre coppia che è diventata celebre grazie ai loro spassosissimi video su YouTube parlerà del lieto evento oramai prossimo, ovvero il tanto atteso matrimonio. Ma chi sono i protagonisti di questo due che solo nove anni fa erano degli illustri sconosciuti nel mare magnum del web e oggi sono diventati un vero e proprio ‘brand’? Scopriamolo seguito.

Nell’ultima ospitata in quel di “Verissimo”, lo scorso maggio, Sofia Scalia e Luigi Calagna avevano raccontato alcuni particolari della loro lunga storia d’amore, lasciando intendere che i fiori d’arancio (come avrebbero confermato qualche mese dopo) erano oramai in vista: “Ci divertiamo tantissimo assieme e siamo molto fortunati ad avere il nostro canale YouTube” avevano spiegato Sofi e Luì, insistendo sulla loro importanza, sul ‘set’ come nella vita quotidiana, di poter condividere le loro esperienze con i milioni di follower aggregati dal 2012 a oggi. “È successo davvero!” aveva scritto sui social tempo proprio Sofia annunciando la proposta di matrimonio ricevuta dal sui Luigi. Ma come si stanno preparando i nuovi idoli dei teenager all’evento e cosa bolle in pentola di speciale?

ME CONTRO TE, MATRIMONIO IN VISTA: “ECCO COME CI SIAMO CONOSCIUTI…”

E proprio nel salotto tv della Toffanin i due ragazzi avevano svelato alcuni curiosi dettagli sull’inizio della loro love story: il primo incontro era avvenuto infatti a casa di un cugino della Scalia (“Ci siamo conosciuti lì e la cosa che mi è rimasta impressa era che Luì era vestito malissimo, di verde e arancione”). E il primo bacio? Non ha tardato ad arrivare e la coppia ricorda benissimo la data, ovvero il giorno dopo il Natale del 2012, il primo trascorso assieme: e da allora è cominciata pure la loro avventura sulla più importante piattaforma di streaming video al mondo, tanto che Luigi e Sofia non hanno mai esitato a definire YouTube “la nostra casa e ci fa stare bene”. Insomma il web come propaggine virtuale della loro serenità reale tanto che la coppia che si è conosciuta in quel di Partinico conferma come quello di youtuber e influencer sia tutt’altro che un lavoro.

“Noi non lo vediamo come un lavoro (…) Il segreto del nostro successo crediamo sia la spontaneità: noi siamo davvero come nei video e se trasmettiamo emozioni è perché siamo veramente così” avevano rivelato i Me contro Te nel corso di un’intervista concessa a SoundsBlog, confermando come per loro recitare non sia mai stata una priorità, nemmeno quando sono sul set. “Non si può avere una maschera per tutta la vita” aveva proseguito la palermitana classe 1997 riferendosi pure al film campione d’incassi che li aveva visti sbarcare in pompa magna pure nelle sale cinematografiche, mostrando che oramai la dimensione dei social gli stava stretta e facendo quindi breccia pure nei cuori dei genitori e non solo dei loro figli che costituiscono gran parte della loro nutrita fan base.

