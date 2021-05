Me contro Te/ Dai video al merchandising: quanto guadagnano Luì e Sofì?

Chi sono i Me contro Te?

Ci sono anche i Me contro Te, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco/talk show dedicato alle interviste ai personaggi del momento tra cui rientrano, evidentemente, anche gli youtuber e in generale le web star. I Me contro Te, la coppia composta dai ventenni siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia, erano già stati invitati da Silvia Toffanin nel periodo di Natale, e proprio in quell’occasione avevano parlato del loro rapporto come fidanzati oltre che come soci. A dispetto di alcune voci circolate in questi mesi, Luì e Sofì non si sono lasciati: anzi, il loro rapporto procede a gonfie vele, consolidato ulteriormente dal successo che stanno ottenendo con i loro video e con i business paralleli che hanno avviato più di recente. In molti si chiedono a quanto ammontino i guadagni dei Me contro Te: ebbene, il dato è incerto, ma possiamo provare a fornire una stima.

Aka7even/ Quale sarà il suo rapporto con Anna Pettinelli dopo Amici 2021?

I guadagni dei Me contro Te

Anzitutto, il loro primo film La vendetta del Signor S ha sbancato il botteghino incassando la cifra record di 9 milioni e mezzo di euro (o poco più); a questa vanno aggiunti gli introiti derivanti dalle vendite della versione Dvd. Quanto ai video, invece, la Me contro Te s.r.l. con sede a Marsala avrebbe fatturato 2,85 milioni di euro soltanto nel 2018, cifra pressoché raddoppiata l’anno successivo, come si legge sul Portale Servizi Camerali Online su cui è presente una scheda dettagliata della società. Nell’ultimo anno, in realtà, i guadagni potrebbero essere ulteriormente cresciuti, considerando il fatto che sono appena usciti nuovi prodotti del loro merchandising ufficiale (le Uova di Pasqua, per esempio, ma anche un altro libro e un altro film).

Chi è il fidanzato di Mahmood?/ "Sono confuso", con il ballerino Gabriele Esposito...

Me contro Te: ad agosto il nuovo film

A proposito del nuovo film dei Me contro Te, la data di uscita è stata appena annunciata: rivedremo Luì e Sofì al cinema a partire dal 18 agosto prossimo in Me contro Te il film – Il mistero della scuola incantata, sequel del successo La vendetta del Signor S. L’uscita del film arriva dopo la pubblicazione sul loro canale Youtube della nuova canzone Mi troverai (ai ai ai), parte della colonna sonora della pellicola. Ancora una volta, Luì e Sofì si ritroveranno a fronteggiare il loro antagonista storico, il famigerato Signor S, ma dovranno fare anche i conti con un importante segreto che riguarda il passato dei loro personaggi. Il mistero della scuola incantata è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te e sarà distribuita nelle sale da Warner Bros. Pictures.

LEGGI ANCHE:

Deddy e Rosa si sono lasciati?/ Silenzio sulla coppia dopo la fine di Amici 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA