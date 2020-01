Me contro te, il film: cinema sold out/ Sofì e Luì, ecco chi sono gli YouTuber record

Oggi, venerdì 17 gennaio, in tutti i cinema italiani è uscito “Me contro Te il film – La vendetta del Signor S”, la pellicola che segna il debutto sul grande schermo degli YouTuber più amati dai bambini. Ma chi sono i due giovani siciliani? Sul tubo hanno la bellezza di 4 milioni e mezzo di iscritti. Si chiamano Luì e Sofì, in arte “Me contro Te” e sono il fenomeno di intrattenimento italiani più famoso di questi tempi. Nati dal web, la loro avventura si è lentamente spostata anche su Disney Channel, con una trasmissione per ragazzi in cui squadre di fan tra gli 8 e i 12 anni si sfidano in giochi e abilità per conquistare il titolo di Best Challenger settimanale. Il pubblico di giovanissimi li ama mentre i gadget del loro merchandising fanno letteralmente a ruba: dai giocattoli a tema fino all’esclusiva linea di abbigliamento.

Me contro te, il film: cinema sold out, ecco chi sono Sofì e Luì

“Me Contro Te Il film – La vendetta del signor S” parla proprio di loro due, ecco la trama in breve: gli YouTuber sognano di essere invitati al concorso che attribuirà il Like Award, ovvero il premio per lo Youtuber più apprezzato dagli utenti, ma il Signor S, loro irriducibile nemico, sta meditando una imboscata: vuole procurarsi il premio con l’inganno, sequestrando i due ragazzi per nasconderli nel suo laboratorio sotterraneo. Il loro successo è iniziato per gioco su YouTube. Prima vlog, challenge e video diari, poi format studiati e appuntamenti giornalieri. Il loro pubblico è molto giovane ma loro pian piano stanno crescendo. Sofia Scalìa e Luigi Calagna sono nati e cresciuti a Palermo e hanno rispettivamente 21 e 25 anni. I due sono una coppia anche nella vita privata, si sono conosciuti a Partinico e dopo una lunghissima corte da parte di Luì alla sua Sofì. Si sono fidanzati nel 2013 e da allora non si sono mai più lasciati. Intervistati per Il Mattino, hanno parlato del loro film: “Noi avevamo pronto il soggetto, perché il Signor S è un antagonista che già esisteva nelle nostre storie, ma poi per la sceneggiatura ci siamo fatti aiutare da Emanuele Canonico e Andrea Boin. Anche il fatto che il film sia prodotto dalla Warner non è un caso, visto che i nostri riferimenti cinematografici vengono da loro: sono I Goonies per Luigi e Scooby Doo per Sofia. Poi naturalmente c’è stato anche Stranger things, che ci ha dato molte idee per il tono del film”.

