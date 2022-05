Me Contro Te Il Film – Persi Nel Tempo/ Un’emozionante avventura per grandi e piccini

Sinossi Me Contro Te Il Film – Persi Nel Tempo – É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane… persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica…

A.R.C.H.I.E. un robot a quattro zampe/ Su Italia 1 il film di Robin Dunne

Me Contro Te Il Film – Persi Nel Tempo è disponibile in DVD e in tantissime imperdibili versioni speciali con Warner Bros. Entertainment

