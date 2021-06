Me contro Te, Luì e Sofì/ Chi sono? “Fidanzati da prima del successo su Youtube”

Gran finale di stagione oggi a I Soliti Ignoti. Amadeus ospita nel suo show di Rai1 una coppia amatissima dai più piccoli (e non solo): Me contro Te. Loro sono Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia (classi 1992 e 1997), due ragazzi che hanno conquistato il popolo del web con i loro tanti video su Youtube. In tanti si sono chiesti se la coppia di youtuber sia, effettivamente, anche una coppia nella vita vera; i due hanno confermato di stare insieme e da ancora prima che arrivasse il successo. “Eravamo già fidanzati da un paio di anni. – hanno raccontato in un’intervista a Vanity Fair, per poi raccontare com’è nata l’idea di fare video – Un giorno che eravamo particolarmente liberi abbiamo iniziato a girare alcuni video e poi li caricavamo su YouTube. A stento teneva la connessione Internet. Per mettere online i primi abbiamo impiegato notti intere. Erano per lo più challenge: sfide tra noi. Da lì il nome che ci siamo dati, i Me contro te.”

Una storia d’amore, dunque, importante quella tra Luì e Sofì, i ragazzi del duo Me contro Te. Eppure, se si parla di avere un figlio loro, ammettono che “Ci vuole il tempo di pensarci. Che, adesso, ci manca”. È ancora presto per parlare di figli, dunque. Al momento si pensa solo al lavoro e a come migliorarlo. Ed è proprio per questo che “Tutto il guadagnato lo abbiamo investito per aumentare la qualità di quello che facciamo. Ogni centesimo serve ancora per questo.” hanno ammesso nel corso dell’intervista.

