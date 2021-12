Me contro Te, Luì e Sofì/ Quando si sposano? Le novità dopo la proposta di nozze

Amadeus fa felice i più piccoli nella nuova puntata de I Soliti Ignoti di oggi, 9 dicembre. Su Rai 1, pronti a mettersi in gioco, arrivano i Me contro Te, le due star di Youtube amatissime dai bambini. Luigi Calamagna, conosciuto come Luì, e Sofia Scalia, in arte Sofì cercheranno di indovinare il parente misterioso di questa sera e aggiudicarsi il montepremi da dare poi in beneficenza.

Proprio Luì e Sofì di Me contro te sono recentemente finiti al centro del gossip. I due, che sono una coppia, hanno annunciato il loro imminente matrimonio con la foto della proposta arrivata lo scorso ottobre. Una notizia che ha reso felici tutti i fan della coppia, ora in attesa di notizie sulla data delle nozze che, per il momento, la coppia non ha ancora annunciato.

Luì e Sofì di Me contro te: com’è iniziata la loro storia d’amore

Luì e Sofì di Me contro te sono innamoratissimi. In un’intervista rilasciata lo scorso anno a Vanity Fair, Luigi ha raccontato com’è nata la loro bellissima storia d’amore. “Mi sono innamorato e l’ho corteggiata subito, senza quasi conoscerla. E non è stato un fuoco fatuo: oggi ci guardiamo e sappiamo già che cosa stiamo pensando. E immaginarci divisi non è qualcosa che mettiamo nel conto, perché ci viene una fitta di vuoto cosmico, improvviso”. Da allora i due non si sono mai separati e, anzi, hanno creato insieme un progetto che è poi diventato i Me contro Te. Tra film, video, canzoni, giochi e molto altro, la coppia ha ottenuto un grandissimo successo. Oggi non ci resta che attendere l’annuncio della data delle nozze.

