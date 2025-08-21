Sofia Scalia dei Me contro Te ironizza sulle voci del passato che più volte hanno messo in dubbio l’orientamento sessuale di Luigi Calagna.

Nella giornata di vi abbiamo raccontato del matrimonio rinviato dei Me contro Te per questioni di organizzazione; Luigi Calagna e Sofia Scalia avrebbero dovuto compiere il grande passo il prossimo settembre e dunque, a poche settimane da quel giorno, è arrivato il dietrofront che per un attimo ha spaventato i fan. Per fortuna la decisione di rimandare il tutto non riguarda questioni sentimentali bensì la volontà, come spiegato in un video sui social, di realizzare una cerimonia che tenga conto della presenza anche dei fan.

Ancora nessuna data – come vi abbiamo raccontato – per il matrimonio dei Me contro Te, ma c’è un periodo che secondo Luigi Calagna e Sofia Scalia potrebbe essere propizio per la celebrazione delle nozze. “Rimandiamo tutto alla primavera 2026”, un arco temporale non troppo ampio e che dunque include il periodo da marzo a giugno. Proprio a ridosso della prossima estate i Me contro Te potrebbero finalmente suggellare il matrimonio ma nel frattempo, proprio per via della scelta imprevista, c’è una preoccupazione – palesata con ironia – sottolineata da Sofì: le voci sull’orientamento sessuale di Luì.

Me contro Te, il matrimonio rinviato riaccende i presunti rumor sull’orientamento sessuale di Luigi Calagna?

Già alcuni mesi fa, ancor prima dell’annuncio del matrimonio di Luigi Calagna e Sofia Scalia – alias Me contro Te – sul web alcuni utenti iniziarono a mettere in dubbio il reale orientamento sessuale del primo. “Luì è gay”, scrivevano in molti sui social trovando risposte da parte del diretto interessato e della futura moglie tra il serio e l’ironico. Ora, con la notizia del matrimonio rinviato, proprio Sofì ha sottolineato – in maniera ovviamente goliardica – come sia prevedibile una nuova ondata di voci insistenti sull’orientamento sessuale di Luigi Calagna.

“Ora qualcuno penserà che è tutto un complotto”, ha affermato Sofia Scalia dei Me contro Te: “E non solo; tornerà anche la storia che tu sei gay”. Il riferimento è dunque alle voci prive di fondamenta a proposito dell’orientamento sessuale di Luigi Calagna a dispetto dei propositi nuziali con la collega e compagna. “Ne sono certa, ora diranno di nuovo che sei omosessuale”.