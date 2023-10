Me contro Te, quando si sposano Sofì e Luì/ “Un figlio? Ne abbiamo tanti digitali, ne vorremmo uno vero”

Me contro Te, ci sono Luì e Sofì, idoli dei più piccoli, e quando si sposano

Tra gli ospiti dell’ottava puntata di Bake Off Italia 2023 su Real Time ci sono anche i Me contro Te. Stiamo parlando degli idoli indiscussi dei più piccoli, di cui è appena uscito un nuovo film. Sofì e Luì, ovvero Sofia Scalia e Luigi Calagna, sono una coppia in video ma anche nella vita vera. Il loro amore dura da oltre 10 anni e da qualche tempo la coppia progetta di convolare a nozze. D’altronde la proposta è ormai arrivata da qualche tempo, eppure gli impegni hanno finora portato i due a rimandare in più di un’occasione. Ora sperano di sposarsi entro il 2023.

TALE E QUALE SHOW 2023, 6A PUNTATA/ Classifica, diretta, imitazioni: Scialpi si ritira, Jo Squillo stupisce

Luì e Sofì, i Me contro Te, vivono insieme a Milano, in una casa che comprende stanze interamente colorate, che fungono anche da set per i loro video. La coppia però spera presto che la loro sia anche la casa di un figlio.

Me contro Te, Luì e Sofì sognano un figlio insieme, intanto tornano al cinema con un nuovo film

I Me contro Te sognano di avere una famiglia tutta propria, oltre quella ormai molto numerosa che comprende tutti i loro piccoli fan: “Figli? Ne abbiamo milioni digitali, ma ne vorremmo di veri anche in questo momento”.

Scialpi abbandona Tale e quale Show 2023: "Costretto a ritirarsi"/ Infortunio e operazione: ecco come sta

Intanto il duo amatissimo dai bambini è tornato al cinema con un nuovo film. “Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania” è l’uscita tutta in tema Halloween che vede Sofì e Luì viaggiare fino in Transilvania a caccia del conte Dracula e di altri terribili avversari. È proprio da lì che il duo ha portato dei ‘souvenir’ mostruosi che i concorrenti di Bake Off Italia dovranno usare nelle loro torte.

LEGGI ANCHE:

Angelina Mango nel mirino del web/ Il look al "Voglia di vivere tour" fa discutere: la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA