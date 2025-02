Me contro te, arriva l’annuncio della coppia: ecco il matrimonio

Grande notizia per tutti i fan dei Me contro te, la coppia di artisti formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia ha annunciato che presto convolerà a nozze, per la gioia di tutti coloro che sono stati al loro fianco in questi anni in cui è arrivato il successo, dal 2020 in poi, un periodo veramente d’oro per una delle formazioni comiche meglio riuscite e più amate in Italia. Già qualche mese fa I me contro te avevano rivelato che presto sarebbero convolati a nozze, adesso è arrivata anche la conferma ufficiale con tanto di dettagli e di data. Quella da cerchiare in rosso è settembre 2025, periodo in cui Luigi Calagna e Sofia Scalia finalmente si sposeranno.

Luca Calvani a Verissimo: "Ho chiesto scusa al mio compagno Alessandro"/ "Jessica? Il bene resta"

“La nostra vita è molto incasinata, siamo sempre in viaggio, sempre a registrare robe, a fare film, eventi, canzoni. Incastrare un matrimonio non è semplice. Il nostro matrimonio vogliamo che sia molto bello, deve essere uno show, uno spettacolo. Il matrimonio necessita organizzazione” avevano detto i due ammettendo come fosse necessario un periodo.

Card. Zuppi: “Fedez e Chiara Ferragni vittime del loro meccanismo”/ “Serve comunicare qualcosa di più bello”

Me contro te, Luigi Calagna e Sofia Scalia: “Non immaginavo un’emozione così”

Finalmente è arrivato il momento di scoprire quando I me contro te si sposeranno al contrario delle polemiche circolate qualche mese fa, la data evidenziata è fissata nel 2025, un punto di riferimento per Luigi Calagna e Sofia Scalia, che finalmente sono riusciti a conciliare i loro impegni e trovare il buco per celebrare il tanto atteso matrimonio.

“Non me l’aspettato assolutamente. Avevo intuito qualcosina, ma non immaginavo niente di così importante, di così emozionante, è stato veramente un momento magico” ha ammesso la comica che era stata raggiunta dalla proposta di nozze già qualche mese fa. Adesso i Me contro te sono pronti a coronare il loro sogno d’amore, dopo che la carriera è sbocciata regalando tante soddisfazioni al duo comico molto seguito dai bambini.

Manuela Arcuri a Verissimo: "Diventare mamma mi ha stravolto la vita"/ "Penso ancora all'adozione"