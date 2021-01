MECFOR/ L’appuntamento raddoppia: forum a luglio e fiera fisica a febbraio 2022

Contribuire ad una strategia globale di risposta alle esigenze sempre più urgenti di green-saving nel settore dell’industria pesante, in un think tank che vedrà confrontarsi ricerca, economia, impresa e talento per l’innovazione meccanica. E’ questo l’obiettivo di Mecfor-Forum in programma il 7 luglio a Fiere di Parma in contemporanea con SPS Italia (6 – 8 Luglio, 2021) organizzato per promuovere MECFOR 2022 .

Perché se è vero che la proroga dell’attuale stato d’emergenza sposta Mecfor, il nuovo salone B2B ideato da Fiere di Parma e il Centro Esposizioni UCIMU, a febbraio 2022 (dal 24 al 26), è altrettanto vero che nel 2021 Fiere di Parma gioca in attacco: fa sistema con Messe Frankfurt Italia e promuove il salone con un Forum, in contemporanea con SPS Italia fiera leader nell’automazione e nel digitale per l’industria.

Il Forum, che accoglierà gli operatori in un quartiere fieristico con un sistema di gestione accessi volto a garantire la sicurezza con i più alti standard di safe & security, sarà un evento fisico trasmesso anche in streaming .

Un format sicuro, ma anche snello, efficace ad elevato tasso di digitalizzazione che capitalizza dal punto di vista organizzativo e tecnologico il successo di Cibus Forum 2020 con oltre 1000 operatori al giorno in presenza e 3mila spettatori in streaming.

Il Forum comprenderà due sessioni di incontri, una economica e una tecnica affiancate da un’area espositiva di desk di rappresentanza.

Mecfor raddoppia. Andrà infatti al 2022 la fiera fisica il cui concept ha già riscosso l’entusiasmo e l’interesse del settore: tre sezioni – Subfornitura, Turning e Revamping – e tre visioni industriali differenti e sinergiche. Da un lato quella dell’industria manifatturiera e della lavorazione conto terzi, dall’altro quella dell’economia circolare .

Per affiancare le imprese nel percorso di accompagnamento all’appuntamento del 2022, il quartier generale di Viale delle Esposizioni ha organizzato due momenti di incontro “virtuale”:

– Webinar dedicato al mercato del Revamping ed il tema dei fruitori del Credito d’Imposta previsto in Transizione 4.0 (Marzo 2021)

– Webinar dedicato al Turning e alle Tecnologie Abilitanti ad esso collegate (Novembre 2021)



