Mechanic: Resurrection/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Mechanic: Resurrection, film di Italia 1 diretto da Dennis Gansel

Mechanic: Resurrection va in onda nella prima serata di Italia 1 oggi, 20 gennaio 2023. Si tratta di una pellicola del 2016 con la regia di Dennis Gansel. Gli attori protagonisti sono Jessica Alba, Jason Statham, Michelle Yeoh. e Tommy Lee Jones. Si tratta del sequel di “Professione assassino”, un film realizzato nel 2011 per la regia di Simon West e che a sua volta è il remake del film che porta lo stesso titolo interpretato nel 1972 da Charles Bronson e diretto dal regista britannico Michael Winner.

Il bilancio preventivo per la realizzazione del film era all’incirca di 40 milioni di dollari. Gli incassi in totale sono stati di oltre 125 milioni di dollari, in assoluto il film interpretato da Jason Statham che ha avuto l’introito maggiore. Oltre ad essere un bravo attore, Jason Michael Statham è uno stimato produttore cinematografico, è un esperto di arte marziale ed è stato anche uno dei modelli più ricercati dai creatori di moda del Regno Unito.

Mechanic: Resurrection, la trama del film

Mechanic: Resurrection racconta le avventure di Arthur Bishop (Jason Statham) che, dopo aver fatto credere a tutti che fosse morto, va a vivere a Rio de Janeiro e si fa chiamare Santos. L’uomo è stato per anni un sicario spregiudicato e malvagio in grado di far apparire morti per cause accidentali tutti i suoi omicidi. Bishop vuole cambiare vita, niente più delitti e spargimenti di sangue, ora desidera una vita serena e tranquilla.

Purtroppo i suoi propositi non sono destinati ad avverarsi. Un bel giorno Arthur viene avvicinato da una certa Renee Tran (Rhatha Phongam) che, incaricata dal suo capo, vuole ingaggiarlo per ammazzare tre uomini, il tutto dovrà sembrare un incidente. Bishop è turbato, si chiede come abbiano fatto a trovarlo, non si fida e decide di fuggire. Prima di scappare scatta una foto a Renee e uccide le persone che erano con la donna. Sentendosi in pericolo, l’uomo decide di partire per la Thailandia e chiedere ospitalità all’amica Mei (Michelle Yeoh).

Nel paese asiatico Arthur conosce per caso Gina Thornton, una giovane donna che Mei aveva accolto perché ferita. Grazie alle cure ricevute, la giovane guarisce e fa ritorno sulla sua barca ma, quando Mei si accorge che Gina viene malmenata da un uomo, avvisa subito il suo amico Bishop. Al momento lo scopo principale di Arthur è quello di scoprire chi fosse realmente la persona che voleva assoldarlo per gli omicidi. Dopo molte ricerche Arthur scopre che il capo di Renee è un tizio chiamato Riah Crain (Sam Hazeldine). A questo punto Bishop vuole scoprire perché mai volesse uccidere quelle tre persone e perché si è rivolto proprio a lui per compiere questi omicidi. Da questo momento arrivare alla verità sarà l’unico scopo della sua nuova vita. Ciò non impedisce all’uomo di innamorarsi.

