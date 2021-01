Mechanic resurrection/ Su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 11 gennaio)

Mechanic resurrection andrà in onda su Italia 1 oggi, lunedì 11 gennaio, alle ore 21.20. Thriller d’azione ricco di scontri, sparatorie, fughe, assassini sullo sfondo della vita criminale di trafficanti d’armi e assassini senza scurpoli. Il film è stato diretto dal pluripremiato regista tedesco Dennis Gansel ed uscito nelle sale cinematografiche nel 2016. Il soggetto è di Lewis John Carlino (che ha curato in particolare i personaggi) e di Philip Shelby (che ha scritto la storia). Il protagonista è Arthur Bishop, interpretato da Jason Statham (già nel precedente film Professione assassino) con Jessica Alba nei panni di Gina Thorne. Completano il cast Tommy Lee Jones (Max Adams), Michelle Yeoh (Mei), Sam Hazeldine (Ryan Crain) e John Cenatiempo (Jeremy).

Mechanic resurrection, la trama

Soffermiamoci sulla trama di Mechanic resurrection. Arthur Bishop è un “meccanico”, termine con il quale nel gergo criminale si identifica, in realtà, un sicario. Egli lavora infatti per un’organizzazione di delinquenti senza scrupoli con a capo Dean. Arthur è particolarmente abile nel portare a termine i suoi incarichi, assassinii mascherati quasi sempre da incidenti, suicidi o tragiche circostanze dovute a piccoli fenomeni criminali. Al termine delle sue precedenti vicende, messe in scena nel precedente film Professione assassino, era stato perfino in grado di simulare la sua stessa morte. Per cui, adesso lo ritroviamo a vivere indisturbato nella città di Rio de Janeiro sotto il falso nome di Santos.

Eppure, qui viene rintracciato da Renee Tran, una donna che ha per lui un messaggio da parte del suo capo: un nuovo incarico. Gli viene, infatti, richiesto di uccidere tre persone e inscenare un tragico incidente. Come hanno fatto a scoprire dove si nascondeva? Arthur non ha nessuna intenzione di eseguire gli ordini del suo nuovo misterioso datore di lavoro, quindi si dà alla fuga.

Si rifugia in Thailandia dalla sua amica Mae e inizia a indagare su chi gli avesse commissionato quegli omicidi e scopre così che si tratta di Riah Crain. Hanno quindi inizio una serie di avventure che conducono il protagonista a scoprire come e perché è stato rintracciato da Riah. Tra rocambolesche e pericolose avventure Arthur avrà anche modo di innamorarsi.

