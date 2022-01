Mechanic: Resurrection/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Mechanic: Resurrection, film di Italia 1 diretto da Dennis Gansel

Mechanic: Resurrection, sequel del film del 2011 Professione Assassino, verrà trasmesso oggi, 21 gennaio, in prima seratadalle ore 21.20 su Italia 1. Il film è uscito negli Stati Uniti nel 2016 sotto la talentuosa regia di Dennis Gansel, giovane regista tedesco con una visione molto personale dei film e dell’interpretazione di ogni personaggio.

Agente 007 Al servizio di sua maestà/ Su Rete 4 George Lazenby è James Bond

Distribuito in italiano dalla casa di produzione Eagles Pictures, questa pellicola offre attori di grande calibro come Jason Statham, Fast and Furious, Spy e La Rapina perfetta, Jessica Alba, attrice ed imprenditrice statunitense attiva fin da bambina nel cinema e nella televisione e Tommy Lee Jones, interprete e produttore di fama mondiale. Tomme Lee Jones ha infatti vinto un Oscar nel 1994 come Attore non Protagonista con il film Il Fuggitivo, un Emmy ed un Golden Globe.

Un matrimonio da favola/ Su Rai 2 lo streaming del film di Vanzina

Mechanic: Resurrection, la trama: Arthur dopo “la morte”

Leggiamo la trama di Mechanic: Resurrection. Arthur Bishop, dopo aver finto la propria morte, vive felicemente a Rio De Janeiro. Qui però il suo idillio finisce quando viene rintracciato da una giovane donna, Renee Tran, per conto del suo capo Riah, che vuole arruolarlo per uccidere tre persone fingendo un incidente. Bishop, ormai conosciuto come Santos, cercherà di fuggire da questa strana situazione e si nasconderà in Thailandia dalla sua amica Mae, ma da qui una serie di avventure che lo porteranno a scoprire che è il suo pericoloso datore di lavoro ed il motivo per cui ha bisogno di lui. Un thriller d’azione che lascerà lo spettatore attaccato al divano dalla prima all’ultima scena.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban/ Streaming del film con Oldman e Thewlis

Video, il trailer del film “Mechanic: Resurrection”





© RIPRODUZIONE RISERVATA