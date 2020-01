Mechanic – Resurrection/ Video e streaming del film con Jason Statham (13 gennaio)

Mechanic resurrection è “un sequel in cui lo scenario romantico supera il livello psicologico e le sparatorie creative”. Il film viene promosso con la sufficienza da Giancarlo Zappoli su MyMovies che gli assegna due stellette e mezzo sulle cinque messe a disposizione. Bocciatura secca arriva da ilMorandini che di stelle gliene da appena una, specificando: “Dopo il remake del 2011 di Professione: assassino arriva il sequel, iperbolico e sopra le righe, accumulo di sparatorie con il monolitico monoespressivo Jason Statham e un Lee Jones gigione macchiettistico. Sono entrambi inutili, ma era mediocre già l’originale”. Il film piacerà solo ed esclusivamente a chi ama il film d’azione spicciola, senza complicazioni e senza colpi di scena. Annoierà invece chi cerca qualcosa in più. Mechanic resurrection è il film che verrà trasmesso da Italia 1, clicca qui per seguirlo in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili. (agg. di Matteo Fantozzi)

Mechanic – Resurrection su Italia 1 il film con Jason Statham

Mechanic – Resurrection va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 13 gennaio, dalle ore 21:20. Si tratta del seguito della pellicola Professione assassino. Questa pellicola è stata realizzata nel 2016 grazie ad una coproduzione tra Francia e Stati Uniti per la regia di Dennis gansel con soggetto tratto dal personaggio ideato da Lewis John Carlino e dalla storia scritta da Philip Shabby con Quest’ultimo che si è anche occupato della sceneggiatura in collaborazioni con Tony Mosher. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Daniel Gottshclak, le musiche della colonna sonora portano la firma di Mark Isham e nel cast sono presenti Jason Statham, Jessica Alba, Tony Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine e John Cenatiempo.

Mechanic – Resurrection, la trama del film

Diamo uno sguardo alla tramma di Mechanic – Resurrection. Bishop dopo aver finto la sua morte decide di andare a vivere tranquillamente nella città di Rio de Janeiro in Brasile maniera tale da vivere una vita molto più serena rispetto a quella precedente che lo vedeva quale è assassino professionista. Adesso ha cambiato nome e porta avanti un’esistenza piuttosto normale e lo vede operaio in una piccola azienda e quindi con una prospettiva finalmente di avere una famiglia che possa permettergli di essere felice. Tuttavia la sua vita tranquilla avrà breve durata in quanto un giorno riceve nella sua casa la visita di una misteriosa donna che asserisce di conoscere la sua vera identità e soprattutto di aver esigenza del suo supporto. In particolare la donna con tanto di tre scagnozzi armati fino ai denti, fa presente all’uomo che un uomo molto potente ha deciso di ingaggiarlo per uccidere una persona influente di cui non può rivelare il nome.

Rimasto senza parole soprattutto non riuscendo si sa spiegare come sia stato possibile rintracciarlo Bishop non vuole assolutamente ritornare alla sua vecchia vita per cui decide di uccidere i tre scagnozzi e di fare una fotografia la donna in maniera tale da scoprire qualcosa di più sulla vicenda e soprattutto su come siano stati capaci nel ritrovarlo. L’ex assassino conscio di come adesso la sua casa a Rio de Janeiro non si è più sicura decide di scappare alla volta della Thailandia per trovare rifugio presso la casa di una vecchia amica e da qui organizzare un piano per riuscire nuovamente ad avere una vita tranquilla lontano da questo genere di attività.

Tuttavia la vicenda non sarà ancora terminata in quanto la donna ritornerà sulle tracce dell’uomo e soprattutto gli permetterà di scoprire che il misterioso datore di lavoro è Riah Crain. Una notizia sconvolgente che in questo caso indurrà il povero Bishop quantomeno a voler scoprire il perché di questo incarico e soprattutto perché abbia scelto proprio lui nonostante abbia finto la sua morte.

