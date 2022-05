Mecna, chi è?/ L’apice nel 2017 con l’album Lungomare Paranoia, oggi al Concerto Primo Maggio

Mecna è uno degli artisti emergenti che avrà modo di esibirsi al Concerto Primo Maggio 2022. La strada del ragazzo nella scena musicale italiana si può dire che sia agli albori, ma le soddisfazioni continuano a piovere sull’artista grazie a progetti ambiziosi e collaborazioni importanti. Infatti, dopo il successo del singolo Bromance che ha dato modo all’artista di avviare un tour fortunatissimo, sta portando a casa nuove collaborazioni con altri artisti al fine di impreziosire ancora di più l’album prossimo all’uscita che già sembra abbia catturato l’attenzione di migliaia di fan.

A tal proposito l’ultimo singolo Tilt, lanciato per promuovere oltre che il disco anche il tour che continua ad aggiungere date, vede come collaborazione d’eccezione che ha stravolto tantissimi fan positivamente addirittura Sangiovanni e CoCo. Quest’ultimo è indubbiamente in un periodo d’oro dove le certificazioni oro e platino piovono letteralmente sui suoi lavori musicali; per questa ragione una collaborazione con Mecna potrebbe essere fondamentale per dare un ulteriore slancio alla carriere dell’artista che comunque è considerato tra i più validi artisti emergenti del momento.

Chi è Mecna, una gavetta fatta di tanti sacrifici

La gavetta di Mecna per arrivare ad avere un pò di notorietà nella scena musicale italiana è molto fitta, ricca di esperienze che ne hanno accresciuto sia la competenza musicale dal punto di vista metrico e cantautorale, sia chiaramente dal punto di vista commerciale. Non molti sanno che la sua carriera inizia già nel 2000 con la formazione del gruppo Microphones Killez. A quel tempo però la notorietà nel mondo della musica ancora non era arrivata. Dopo quell’esperienza resta fermo per diversi anni, riprendendo in maniera seria a produrre solo dal 2010 in poi.

L’apice arriva nel 2017 con l’album Lungomare Paranoia, campione di vendite assoluto. In riferimento invece alla vita privata di Mecna, non ha mai detto di non esporsi per motivi di privacy, ciò che è certo è che sia ancora single e lontano da relazioni importanti o stabili. Questo il videoclip del brano Tilt, pezzo in collaborazione con Sangiovanni che ha permesso a Mecna di impreziosire il suo ultimo lavoro discografico e soprattutto di aggiungere una ventata di novità che porta il nome di un ragazzo che sta conquistano successi uno dopo l’altro.

Mecna: video di “Tilt” con CoCo e Sangiovanni

