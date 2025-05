Pechino Express 2025, Medagliati vincono: la reazione delle altre coppie

Jury Chechi ed Antonio Rossi, i Medagliati, sono i vincitori di Pechino Express 2025, al termine di una lunga gara e di un testa a testa con i Complici Dolcenera e Gigi Campanile a giungere per primi al tappetto rosso finale a Kathmandu, capitale del Nepal sono stati i due sportivi. Come da tradizione, tuttavia, tutte le coppie di concorrenti di questa edizione si sono riunite per assistere alla finale e non sono mancate le loro reazioni.

Come hanno reagito le altre coppie di Pechino Express alla vittoria dei Medagliati? Sul profilo social sia del reality che di Sky Uno, infatti, è apparso un video in cui i vari concorrenti si complimentavano con i Medagliati per la vittoria a Pechino Express 2025. In clima di festa ed allegria, infatti, dalle Sorelle ai Complici passando per i Magici, tutte le coppie che sono state eliminate da Jury Chechi ed Antonio Rossi si sono complimentati con loro. “Sto esultanto come non esultavo dal Mondiale del 2006” ha scritto su Instagram Jey Lillo dei Magici.

Come hanno reagito le altre coppie di Pechino Express 2025 alla vittoria di Jury Chechi ed Antonio Rossi

E non solo le altre coppie di Pechino Express 2025 si sono complimentati con i Medagliati per la vittoria ma in finale tifavano per loro. Jey e Checcho Lilli non hanno mai nascosto la loro simpatia nei confronti dei due sportivi nonostante quest’ultimi li abbiano eliminati. Intervenute sui social poco prima della finale anche le Sorelle Debora e Samanta Togni hanno ammesso di tifare per loro nonostante le abbiano eliminate. Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, dopo essere stati eliminati e aggiudicandosi il terzo posto li hanno incoraggiati: “Mi raccomando non fate vincere queste mezze seghe (riferendosi ai Complici). Ed infine tra le pagine di Chi anche Virna Toppi e Nicola Del Freo della coppia dei Primiballerini hanno confessato di tifare per loro: “Ora però il tifo lo facciamo per i #Medagliati. Jury Chechi e Antonio Rossi sono degli idoli, con una forza di volontà enorme in quest’avventura”. Nessuna coppia si è espressa a favore dei Complici.

