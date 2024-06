Medagliere Europei atletica Roma 2024/ Italia prima, è dominio: sette ori e 15 podi (oggi lunedì 10 giugno)

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA ROMA 2024: IL DOMINIO DELL’ITALIA

Il medagliere degli Europei di atletica Roma 2024 continua a sorridere in modo eccezionale all’Italia. Subito i numeri, che sono a dir poco eccezionali a metà della rassegna continentale: sette ori e quindici podi aggiungendo cinque argenti e tre bronzi dopo le prime tre giornate e 25 titoli assegnati fino a questo momento. Ricordiamo allora almeno chi sono i nuovi campioni europei azzurri, cominciando da Antonella Palmisano che venerdì aveva inaugurato il medagliere degli Europei di atletica Roma 2024 vincendo la medaglia d’oro nella 20 km di marcia femminile, seguita poche ore dopo da Nadia Battocletti nei 5000 metri.

Sabato sera abbiamo vissuto una sessione a dir poco indimenticabile, con una pioggia di medaglie di altissimo valore, fra le quali tre ori, cioè quelli vinti da Leonardo Fabbri nel getto del peso, da Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e infine anche da Marcell Jacobs, che si è confermato campione europeo dei 100 metri, la gara regina. Altri due ori si sono aggiunti domenica, cioè la vittoria di Yeman Crippa nella mezza maratona e quella dell’Italia nella classifica a squadre della stessa specialità, che fa parte integrante del medagliere degli Europei di atletica Roma 2024.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA ROMA 2024: ALLE SPALLE DEGLI AZZURRI

Alle spalle di questa meravigliosa Italia, scopriamo i rapporti di forza all’interno del medagliere degli Europei di atletica Roma 2024. Il podio virtuale è completato da due tradizionali potenze dell’atletica leggera a livello europeo, cioè la Francia e la Gran Bretagna. I transalpini sono secondi grazie a tre ori, più un argento e due bronzi, seguono i britannici che sono terzi avendo vinto due ori, anche se con altrettanti argenti e tre bronzi hanno sette medaglie complessive contro le sei della Francia. Possiamo però notare che, sia come numero di ori sia come numero complessivo di medaglie, Francia e Gran Bretagna messe insieme non fanno l’Italia.

Altre due nazioni hanno vinto due ori e quindi completano la top 5 del medagliere degli Europei di atletica Roma 2024: si tratta di Norvegia e Irlanda, con gli scandinavi che ci aggiungono anche un argento e in questo modo precedono gli irlandesi. Come numero di medaglie si sta mettendo in evidenza anche la Spagna con sei podi, di cui però un solo oro più tre argenti e due bronzi. Infine, possiamo osservare che ancora mancano gli ori per la Germania, nonostante due argenti e tre bronzi.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA ROMA 2024: PRIME 10 POSIZIONI

1. Italia 7-5-3 (15)

2. Francia 3-1-2 (6)

3. Gran Bretagna 2-2-3 (7)

4. Norvegia 2-1-0 (3)

5. Irlanda 2-0-0 (2)

6. Spagna 1-3-2 (6)

7. Olanda 1-2-1 (4)

8. Polonia 1-1-2 (4)

9. Croazia 1-1-0 (2)

10. Ucraina 1-0-3 (4)

