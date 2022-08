Medagliere Europei nuoto 2022/ Fuga Italia: 22 medaglie e 10 ori (14 agosto)

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022 ROMA: L’ITALIA DOMINA

L’Italia domina nel medagliere degli Europei nuoto 2022. A Roma la nostra nazionale sta confermando quanto di buono fatto vedere ai Mondiali, anzi se possibile sta facendo ancora meglio: per il momento, ad ogni gara cui gli azzurri hanno partecipato sono riusciti a portare a casa medaglie d’oro, e dunque sono già in fuga rispetto a tutte le avversarie. Oggi, domenica 14 agosto, ci sarà la possibilità di rimpinguare il nostro bottino.

La 4×100 stile libero infatti ha conquistato l’accesso alla finale e nel pomeriggio potrà salire sul podio, essendo una delle favorite per la vittoria finale (ha del resto vinto la sua batteria). Al momento l’Italia comanda con 10 medaglie d’oro, 8 d’argento e 4 di bronzo: un clamoroso bottino di 22 medaglie che ci pone in netto vantaggio su tutta la concorrenza, se pensiamo che l’altra nazionale che ha vinto il maggior numero di medaglie è l’Ungheria, che ne ha “appena” 8.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022 ROMA: LE ALTRE POSIZIONI

Nel medagliere degli Europei nuoto 2022 Roma comunque contano, come sempre del resto, le medaglie d’oro: per questo motivo in seconda posizione troviamo l’Ucraina, che ne ha conquistate 5 in totale ma tutte del metallo più prezioso. Terza posizione per l’Olanda: entrambe queste nazionali correranno la 4×100 stile maschile questo pomeriggio e dunque potrebbero migliorare, al pari dell’Ungheria che nella stessa gara ha vinto la sua batteria e al momento si trova al quarto posto nel medagliere degli Europei nuoto 2022 Roma, con due ori, quattro argenti e due bronzi. Troviamo poi Francia e Gran Bretagna, mentre la Svezia e la Romania hanno per ora ottenuto un oro a testa; le altre nazionali non sono ancora salite sul gradino più alto del podio ma certamente ne avranno la possibilità nei prossimi giorni, vedremo dunque come andranno le cose…

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022

Italia 10-8-4

Ucraina 5-0-0

Olanda 3-0-2

Ungheria 2-4-2

Francia 1-3-4

Gran Bretagna 1-2-4

Svezia 1-1-0

Romania 1-0-0

Spagna 0-3-0

Germania 0-2-0

Austria 0-1-2

Lituania 0-0-2

Portogallo 0-0-1

Serbia 0-0-1

Turchia 0-0-1

Slovacchia 0-0-1











