Medagliere Europei nuoto 2022/ Medaglie Italia: 14 ori e 34 podi (martedì 16 agosto)

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022: ITALIA SEMPRE LEADER

Il medagliere degli Europei nuoto 2022 si apre, nella giornata di martedì 16 agosto, con l’Italia sempre al comando: la nostra spedizione ormai sta dominando in lungo e in largo, ha quasi doppiato gli ori vinti dalla seconda in classifica (l’Ucraina) e sostanzialmente triplicato Francia e Gran Bretagna, che dopo di noi hanno ottenuto il maggior numero di podi e che sulla carta sarebbero dei colossi di queste discipline. Nella cornice di Roma invece l’Italia domina: anche a ferragosto ha saputo imporsi tra ori e podi.

Straordinari i tuffi sincro a squadre e Simona Quadarella ma vanno citate anche le nostre ragazze del nuoto artistico – guidate da Linda Cerruti e Costanza Ferro – Martina Carraro, Thomas Ceccon e Martina Rita Caramignoli. Italia prima con 14 ori e 34 podi complessivi; l’Ucraina di medaglie d’oro ne ha vinte 8, in terza posizione al momento troviamo l’Olanda che però è tallonata da Ungheria e Francia, e già nella giornata di oggi potrebbe essere sorpassata. A proposito: scopriamo in chi dobbiamo riporre le nostre speranze nel medagliere degli Europei nuoto 2022…

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022: OGGI SI SPERA IN…

In chi sperare oggi per aumentare il bottino nel medagliere degli Europei nuoto 2022? Questa di martedì 16 agosto è la giornata di Gregorio Paltrinieri, che si cimenta nei 1500 stile: il carpigiano non è stato brillantissimo in batteria ma è ovviamente tra i principali candidati per la medaglia d’oro, insieme a Misha Romanchuk e con Domenico Acerenza che potrebbe salire sul podio come già successo, insieme ovviamente al suo connazionale.

Poi ci saranno Silvia Di Pietro e Silvia Scalia: la prima ha ottenuto un quarto posto nella 4×100 stile libero mista, una delusione con il bronzo che ci è stato tolto dalla Svezia, e ora si cimenta nei 50 stile in cui la straordinaria favorita è naturalmente Sarah Sjostrom. Avremo poi in vasca, chiaramente, Nicolò Martinenghi: per lui il podio nella rana non deve essere visto come un “must” ma, diciamo, non riuscire a salirci sarebbe una delusione. Avremo altri grandi protagonisti che potrebbero farci volare nel medagliere degli Europei nuoto 2022, ma del resto a Roma lo stiamo già facendo…

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022

Italia 14-13-7

Ucraina 8-1-0

Olanda 4-0-3

Ungheria 3-6-2

Francia 3-4-5

Gran Bretagna 2-4-6

Svezia 2-1-1

Romania 2-0-0

Svizzera 1-2-0

Grecia 1-1-0











