Medagliere Europei nuoto Roma 2022/ Medaglie Italia: Paltrinieri oro, siamo a 60

Il medagliere degli Europei nuoto Roma 2022 per l’Italia strabilia ogni giorno di più, oggi fin dal mattino perché abbiamo appena vissuto una 5 km di nuoto di fondo in acque libere semplicemente trionfale in campo maschile, con Gregorio Paltrinieri vincitore e medaglia d’oro davanti al compagno di squadra Domenico Acerenza, che ha quindi portato la medaglia d’argento all’Italia. Per completare un ideale podio tutto italiano, non poteva mancare la medaglia di bronzo arrivata grazie a Giulia Gabbrielleschi nella medesima gara al femminile, per una mattina trionfale nel mare di Ostia dopo due giorni di rinvii. Ricordiamo anche cosa era successo nella giornata di ieri, dedicata esclusivamente ai tuffi: vittoria e medaglia d’oro di Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri femminile e medaglia di bronzo per Elisa Cosetti nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze.

Il medagliere degli Europei nuoto Roma 2022 vede quindi l’Italia toccare la cifra tonda di 60 medaglie complessive, suddivise in 21 ori, 22 argenti e 17 bronzi, con il nuoto di fondo in acque libere che immediatamente porta onoro, un argento e un bronzo per cominciare a contribuire al trionfo totale in questi Europei di nuoto Roma 2022 che non potremo mai dimenticare. L’altra medaglia d’oro è andata all’Olanda con Sharon Van Rouwendaal, in questo modo la sua Nazionale sale al sesto posto ma possiamo tra l’altro dare per ufficiale e matematico il primo posto finale dell’Italia nel medagliere degli Europei di nuoto Roma 2022: verrebbe da dire che non sia nemmeno più una notizia, ma con 12 ori di vantaggio sul secondo posto dell’Ucraina nemmeno una clamorosa e inverosimile serie di eventi potrebbe cambiare il destino.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022 (TOP 10)

Italia 21-22-17

Ucraina 9-5-0

Gran Bretagna 8-6-8

Ungheria 5-7-3

Germania 5-2-6

Olanda 5-1-6

Svezia 4-2-2

Francia 3-7-8

Romania 2-0-0

Svizzera 1-4-0

