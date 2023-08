Medagliere Mondiali atletica 2023 Budapest/ Usa al comando, Italia ottava (oggi lunedì 21 agosto)

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: USA PRIMI

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest dopo le prime due giornate vede gli USA al comando. Sono stati assegnati in totale dieci titoli e gli Stati Uniti ne hanno conquistati ben tre, compreso quello dei 100 metri maschili che ha naturalmente un fascino sempre speciale ed è andato a Noah Lyles. In totale le medaglie già conquistate dalla spedizione americana nella capitale magiara sono state sei, con due argenti e un bronzo ad arricchire il bilancio, con la gara più “ricca” in tal senso per gli USA che è stato il getto del peso maschile con oro e bronzo – sappiamo molto bene a chi è andato l’argento, ma ci torneremo fra poco…

Al secondo posto nel medagliere dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest c’è la Spagna e potremmo dire che la Nazionale iberica marcia benissimo in questa rassegna iridata, gioco di parole banale ma doveroso considerando il doppio oro conquistato dagli spagnoli nelle due 20 km di marcia. In grande evidenza anche l’Etiopia grazie naturalmente alle gare di fondo e la Gran Bretagna, con tre medaglie tra cui l’oro di Katarina Johnson-Thompson nell’eptathlon, ci sono poi Canada, Serbia e Uganda con un oro a testa e qui la citazione è doverosa per Joshua Cheptegei, per la terza volta re dei 10.000 metri.

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: DUE PODI PER L’ITALIA

Eccoci poi proprio all’Italia, che nel medagliere dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest guida il gruppo di chi non ha ancora vinto ori, perché per gli Azzurri ci sono comunque due bellissimi podi, cioè l’argento di Leonardo Fabbri nel getto del peso maschile e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile. Pensando ad edizioni in cui si faceva fatica a salire una volta sul podio in tutti i Mondiali, il miglioramento è già netto, a patto ovviamente di non prendere i Giochi di Tokyo come metro di paragone.

Le nazioni che finora sono salite sul podio sono diciotto, compresi i padroni di casa dell’Ungheria che hanno finora ottenuto un bronzo. Le grandi assenti dopo i primi due giorni nel medagliere dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sono sicuramente Francia e Germania, che devono quindi reagire dopo una difficile partenza, mentre a livello continentale spicca la completa assenza dell’Asia, ancora a quota zero medaglie. Stasera saranno in palio altri quattro titoli (tutti nella sessione serale stavolta), staremo a vedere se e come potranno quindi cambiare le gerarchie…

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST

1. Usa 3-2-1

2. Spagna 2-0-0

3. Etiopia 1-1-2

4. Gran Bretagna 1-1-1

5. Canada, Serbia, Uganda 1-0-0

8. Italia 0-1-1

9. Australia, Botswana, Kenya, Polonia, Svezia 0-1-0

14. Brasile, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria 0-0-1

