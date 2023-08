Medagliere Mondiali atletica 2023 Budapest/ Usa in fuga, l’Italia è quarta (oggi mercoledì 23 agosto)

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: USA SEMPRE PRIMI

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest dopo le prime quattro giornate vede gli USA sempre più al comando. Sono stati assegnati in totale diciotto titoli fino a questo momento e gli Stati Uniti ne hanno conquistati ben sei, esattamente un terzo, tra i quali una doppietta nel lancio del disco femminile ieri sera e compresi i due ori dei 100 metri maschili e femminili. In totale le medaglie già conquistate dalla spedizione americana nella capitale magiara sono state dodici, con quattro argenti e due bronzi ad arricchire il bilancio degli USA che stanno quindi dominando, di fatto incontrastati.

Al secondo posto nel medagliere dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest c’è infatti la Spagna, che si gode ancora una posizione di forza grazie al doppio oro conquistato dagli spagnoli nelle due 20 km di marcia maschile e femminile, ma di certo non possono essere una minaccia per gli USA. In grande evidenza anche l’Etiopia, che occupa la terza posizione grazie naturalmente alle gare di fondo, con ben sei medaglie ma un solo oro (motivo per cui è dietro alla Spagna), naturalmente quello dei 10000 metri femminili in cui le etiopi hanno fatto tripletta.

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: DUE PODI PER L’ITALIA

Eccoci poi proprio all’Italia, che nel medagliere dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest ieri sera è risalita in quarta posizione a pari merito con la Gran Bretagna e il Kenya, che a sua volta ha vinto ieri il suo primo oro. Per gli Azzurri il titolo iridato è naturalmente quello di Gianmarco Tamberi, che così adesso del salto in alto è contemporaneamente campione olimpico, mondiale ed europeo, un oro che scrive la storia e che va ad aggiungersi ad altri due bellissimi podi, cioè l’argento di Leonardo Fabbri nel getto del peso maschile e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile. Pensando ad edizioni in cui si faceva fatica a salire una volta sul podio in tutti i Mondiali, il miglioramento è già netto: basterebbe dire che l’ultimo Mondiale migliore di questo fu Edmonton 2001, con ancora diversi giorni per aumentare il bottino.

Le nazioni che finora sono salite sul podio sono ben ventisei, compresi i padroni di casa dell’Ungheria che hanno finora ottenuto un bronzo: tra le aggiunte di ieri segnaliamo il Marocco, che ha preso infatti un oro con Soufiane El Bakkali nei 3000 siepi maschili. Le grandi assenti dopo i primi quattro giorni nel medagliere dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sono sicuramente Francia e Germania, che devono quindi reagire dopo una difficile partenza, mentre a livello continentale spiccano le difficoltà dell’Asia, con soli due bronzi, uno alla Cina e l’altro al Qatar. Stasera saranno in palio altri quattro titoli (tutti nella sessione serale stavolta), staremo a vedere se e come potranno quindi cambiare le gerarchie…

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST

1. Usa 6-4-2

2. Spagna 2-0-0

3. Etiopia 1-3-2

4. Gran Bretagna, ITALIA, Kenya 1-1-1

7. Svezia 1-1-0

8. Burkina Faso, Canada, Marocco, Serbia, Uganda 1-0-0

13. Giamaica 0-2-1

14. Cuba 0-1-1

15. Australia, Botswana, Polonia, Slovenia 0-1-0

19. Olanda 0-0-2

20. Brasile, Cina, Lituania, Repubblica Ceca, Qatar, Romania, Ungheria 0-0-1











