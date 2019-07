Medagliere Mondiali di nuoto 2019/ Cina batte gli Usa, Italia sesta potenza al mondo

Medagliere Mondiali di nuoto 2019, si chiude oggi la XVIII edizione dei Campionati di Gwangju, in Corea del Sud. Nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, pallanuoto e i tuffi: sono arrivati tutti i verdetti per le varie categorie e per i vari stili, con l’Italia che può dirsi soddisfatta per il cammino degli atleti azzurri. Ad aggiudicarsi il primo posto nel medagliere finale è la Cina: la nazione asiatica si porta a casa 16 medaglie d’oro, 11 argento e 3 bronzo per un totale di 30 medaglie. Subito dietro troviamo gli Stati Uniti d’America con 15 medaglie d’oro, 11 medaglie d’argento e ben 10 medaglie di bronzo. Al terzo posto c’è la Russia: 12 medaglie d’oro, 11 medaglie d’argento e 7 medaglie di bronzo. Staccata, in quarta posizione, l’Australia: 7 medaglie d’oro, 9 medaglie d’argento e 7 medaglie di bronzo. Ottimo risultato per l’Ungheria, che stabilisce un primato: su 5 medaglie vinte, 5 medaglie d’oro. Al sesto posto ecco la nostra Italia: 15 medaglie suddivise in 4 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo.

MEDAGLIERE MONDIALI DI NUOTO 2019, ITALIA AL 6° POSTO

Tante le gioie per gli atleti italiani: dall’eterna Federica Pellegrini alla sua erede Benedetta Pilato, passando per gli ottimi risultati di Simona Quadarella e dal sempre ottimo Gregorio Paltrinieri. Come dicevamo, la Nazionale azzurra può dirsi più che soddisfatta dei traguardi raggiunti in questi Campionati mondiali in Corea del Sud, con l’Italia che ha superato nazioni decisamente di qualità come Gran Bretagna, Germania, Brasile e Canada, che chiudono i primi dieci posti del medagliere. Undicesimo posto per la Francia, seguita da Giappone, Svezia, Ucraina e Sudafrica. Sei medaglie per il Messico – due medaglie d’argento e quattro medaglie di bronzo – mentre troviamo cinque Paesi con all’attivo una medaglia d’argento: Malaysia, Norvegia, Paesi Bassi, Grecia e Svizzera. Infine, tre Paesi con all’attivo una medaglia di bronzo: Egitto, Croazia e Corea del Sud.

