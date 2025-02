MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: ITALIA APPAIATA DA AUSTRIA E SVIZZERA

Una sorta di triumvirato alpino comanda il medagliere Mondiali sci 2025, con l’Italia che ieri al termine del super-G maschile è stata raggiunta da Austria e Svizzera, tutte a quota un oro e un argento a testa. Rendiamo merito innanzitutto al più fresco vincitore, perché ieri Marco Odermatt ha letteralmente dominato, sfoderando una delle prestazioni più belle di una carriera già leggendaria ma ancora potenzialmente molto lunga: due anni fa il fenomeno svizzero aveva vinto discesa e gigante ma aveva “bucato” il super-G a Courchevel, lacuna colmata da par suo, cioè non solo vincendo, ma infliggendo anche almeno un secondo a chiunque altro.

Almeno fino a domani, quindi, Marco Odermatt sarà contemporaneamente campione in carica delle “sue” tre specialità, ma naturalmente adesso tutti siamo curiosi di scoprire se a Saalbach riuscirà a fare il tris nella stessa edizione. Sarebbe naturalmente straordinario per la Svizzera, che intanto ha festeggiato il primo oro nel medagliere Mondiali sci 2025, dopo l’argento che per loro era stato nel team event d’apertura, con il secondo posto alle spalle del meraviglioso quartetto dell’Italia con Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: OGGI LA GARA REGINA PER GOGGIA E BRIGNONE

Abbiamo dunque un curioso primo posto ex-aequo a tre nel medagliere Mondiali sci 2025, perché anche l’Austria grazie all’argento di Raphael Haaser adesso vanta un oro e un argento, il che significa che finora le prime due posizioni sono sempre state monopolizzate dagli Azzurri, dagli elvetici e dai padroni di casa austriaci nella rassegna iridata di Saalbach. Al resto del mondo restano al massimo i bronzi, con la Norvegia che fa doppietta di terzi posti nei due super-G per merito di Adrian Smiseth Sejersted, che si aggiunge alla connazionale Kajsa Vickhoff Lie per staccare Svezia e Stati Uniti.

Oggi sabato 8 febbraio è però il giorno della discesa libera femminile e allora speriamo che per l’Italia il digiuno nel medagliere Mondiali sci 2025 duri un giorno solo, perché naturalmente ci giochiamo le carte Sofia Goggia e Federica Brignone, senza dimenticare Nicol Delago e Laura Pirovano, perché in una gara secca tutto è possibile. Le chance sono però naturalmente più forti per le nostre due campionesse: per la bergamasca clamorosamente manca ancora una medaglia mondiale in discesa ed è evidentemente una lacuna che Sofia Goggia vuole colmare, mentre Federica Brignone dopo l’argento in super-G proverà a meravigliarci anche in discesa. In fondo, in questa fantastica stagione è leader anche della Coppa di specialità e ne ha già vinte due…

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025

1. Italia, Austria, Svizzera 1-1-0

4. Norvegia 0-0-2

5. Svezia, Usa 0-0-1